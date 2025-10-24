El penal que significó el empate 2-2 de Universidad de Chile contra Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, sigue dando que hablar y está en la polémica.

Todo, porque los argentinos reclaman una falta previa de Matías Zaldivia en la jugada, que terminó con la pelota dándole en la mano a Agustín Cardozo y el posterior gol de Charles Aránguiz.

Uno que revisó la jugada paso a paso con Redgol fue el histórico árbitro Carlos Chandía, quien como un experto fue claro a la hora de tomar una decisión en esta jugada.

“No veo falta de Zaldivia. Es una jugada de fútbol que sigue la acción, pero no veo falta en el cabezazo, en el salto. No veo infracción, por lo tanto siga el juego”, comentó el ex internacional.

Anderson Daronco fue apuntado por los jugadores de Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Carlos Chandía de los reclamos de Lanús?

Carlos Chandía tuvo experiencia en finales de Copa Libertadores, en Mundiales, por lo que su voz es autorizada para explicar la situación que marcó el partido entre Universidad de Chile contra Lanús.

En ese sentido, también destacó las declaraciones de Carlos Izquierdoz, quien acusó al árbitro Anderson Daronco que lo había amenazado que iba a cobrar un penal para la U.

“Son normales en los jugadores cuando se ven afectados, es normal que saquen ese tipo de cosas. Los árbitros están advirtiendo, no están amenazando. Es una advertencia, en el fondo es para que el jugador tenga cuidado en no caer en lo que le dice el árbitro”, explicó Chandía.

En ese sentido, le baja el perfil al reclamo que han elevado los argentinos en sus declaraciones: “Quieren justificar los injustificable los argentinos, Izquierdos horrible su declaración”.

Revisa el compacto: