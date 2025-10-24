Universidad de Chile consiguió un agónico empate 2-2 ante Lanús, por la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional, que terminó con los ánimos en llamas.

Mientras los jugadores de la U celebraban la igualdad por lanzamiento penal de Charles Aránguiz, en la banca Cristopher Toselli y Lautaro Acosta se decían de todo en el banco.

Una situación que terminó a los empujones y con muchos de sus compañeros tratando de separar y otros encendiendo otros focos que pudieron terminar en peor situación, pero que luego fue controlado.

¿Pero qué generó la situación? Según contaron a Redgol fue el histórico Laucha Acosta quien estuvo calentando todo el partido en el banco de suplentes, hasta que vino una respuesta de la U: “Cierra el or…”.

Marcelo Díaz logró calmar a Lautaro Acosta y todo terminó en un abrazo.

¿Qué pasó entre Lautaro Acosta y Cristopher Toselli?

En detalles, cuentan que Acosta estuvo todo el partido gritando cosas, celebrando hacia la banca azul, donde en el momento del polémico penal para la U explotó la situación.

Toselli le devolvió uno de los insultos al argentino, lo que fue detonante para que se fueran casi a las manos y sean separados por sus propios compañeros, donde se vieron varios implicados como se puede ver en un video donde quedó el registro.

Por su parte, mientras separaban a los protagonistas, fue Marcelo Díaz, el capitán de la U quien calmó al argentino Acosta en la banca de Lanús, donde conversaron y terminaron con un abrazo.

Una vez que finalizó el partido, fue el técnico Gustavo Álvarez quien se acercó al jugador y tuvieron segundos de conversación, donde luego de unión el entrenador Mauricio Pellegrino para calmar todas las pasiones.

Algo que duró sólo segundos, porque se mezcló con el hecho en la cancha, donde el portero Nahuel Losada se increpó duramente con Leandro Fernández. Una noche de locura en el Nacional.

Gustavo Álvarez también se acercó a conversar con el Laucha Acosta, donde se metió Mauricio Pellegrino.

Mira el video: