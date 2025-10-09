Si bien todavía falta y no saben si seguirán con el mismo técnico, en la U de Chile no quiere perder el tiempo. El Bulla se adelanta a una serie de cambios que puede haber en el plantel de cara al 2026, donde ya hay una baja confirmada con Cristopher Toselli.

Hace algunos días se conoció que el portero prepara su retiro para el final de la actual temporada, lo que obliga al Romántico Viajero a pensar en refuerzos. Esto, considerando que Gustavo Álvarez no parece conforme con quien hoy es el tercero en el puesto: Pedro Garrido.

Es por ello que en el Centro Deportivo Azul están analizando nombres. Gabriel Arias de Racing parecía ser el principal apuntando, pero las cosas han dado un giro y ahora el elenco estudiantil tiene entre ceja y ceja a una figura de la Liga de Primera.

La U pone la mira en el fútbol chileno para encontrar a su próximo arquero

En la U no quieren esperar hasta última hora y ya comienzan a buscar al reemplazante de Cristopher Toselli. Si bien se había puesto a Gabriel Arias como el principal candidato, lo cierto es que el portero de Racing queda a un costado para un inesperado nombre.

Tomás Ahumada es el arquero que mira la U para que tome el puesto de Cristopher Toselli. Foto: Photosport.

Fue la periodista Rocío Ayala quien en Los Tenores de Radio ADN reveló que las cosas entre el Bulla y el ex seleccionado chileno se cayeron. “Lo de Gabriel Arias se va alejando, quiere quedarse en Argentina o un posible retiro“.

Pero fue tras ello que la reportera azul sorprendió al revelar a quien ahora toma la delantera en la carrera por ser arquero de la U. “Se han fijado mucho en el arquero de Audax”. ¿Y quién es? Nada menos que Tomás Ahumada, una de las figuras de la Liga de Primera.

El portero ha logrado disputar 34 partidos, con 11 arcos en cero y 41 goles en 3.060 minutos en lo que va de temporada 2025. Aunque más allá de los números, son sus actuaciones las que cautivan al elenco estudiantil.

Eso sí, su fichaje será algo complicado de conseguir. Luego de que le quitaran a Eduardo Vargas y no les vendieran a Esteban Matus, las relaciones no quedaron muy bien entre ambas partes, por lo que habrá que sentarse a negociar y hacer las paces si quieren lograr el fichaje.

Por ahora, la U sólo trabaja para cerrar el año de la mejor forma posible y así ir a pelearlo todo en 2026. El Bulla mira a Tomás Ahumada para el año que viene ante el retiro de Cristopher Toselli, quien colgará los guantes después de una destacada carrera.

¿Cuáles son los números de Tomás Ahumada en Audax Italiano?

En toda su estadía en Audax Italiano, Tomás Ahumada ha logrado disputar un total de 102 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 29 ocasiones y ha recibido 124 goles en los 9.180 minutos que acumula bajo los tres palos.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras sigue buscando arquero, la U se prepara para lo que será la recta final de la temporada 2025. El próximo lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas el Romántico Viajero recibe a Palestino en un duelo clave en la parte alta.

