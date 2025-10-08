Una triste noticia sacudió a los hinchas de Universidad de Chile y al fútbol sudamericano, con la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años. Los Azules lo despidieron en redes sociales.

Russo tuvo un breve, pero muy recordado paso por el Romántico Viajero. El DT estuvo en los Azules en 1996, donde lideró a un equipo plagado de figuras históricas como Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Luis Musrri, Leo Rodríguez y Marcelo Salas, entre otros.

El adiós de U. de Chile a Miguel Russo

Miguel Ángel Russo perdió la vida por las consecuencias del cáncer que padeció en 2017. Incluso, todavía seguía siendo entrenador de Boca Juniors y dirigía a Carlos Palacios y Williams Alarcón. En sus últimas semanas su salud se había deteriorado, falleciendo este miércoles 8 de octubre.

La noticia de la muerte de Russo rápidamente cruzó la Cordillera de los Andes y llegó a Universidad de Chile. En el Romántico Viajero conservan un gran cariño por el DT que los llevó a la semifinal de la Copa Libertadores en 1996, la cual perdieron con bastante polémica ante River Plate.

Ante la partida de Miguel Russo, desde Universidad de Chile decidieron usar sus redes sociales para como institución, decirle adiós al argentino que los hizo soñar con conquistar América.

“Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores”, indicaron desde el Romántico Viajero.

“A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, profe Russo“, cerraron desde el Bulla. Russo fue homenajeado por U. de Chile en 2023 antes de un duelo amistoso contra Rosario Central, con la entrega de una placa como reconocimiento a su paso por el club.