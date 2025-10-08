La noticia que nadie quería que se confirmara, finalmente se hizo realidad. Miguel Ángel Russo, ex técnico de Universidad de Chile, falleció a los 69 años dejando un gran dolor entre sus seres queridos y fanáticos.

Quien era entrenador de Boca Juniors, perdió la vida luego de estar batallando en los últimos meses con problemas de salud derivados del cáncer que había sufrido hace algunos años. Carlos Palacios y Williams Alarcón pierden a su “profe”.

La mayor pena deportiva de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo tuvo una destacada carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata y como director técnico en destacados clubes como Boca, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Alianza Lima, Millonarios y San Lorenzo, entre otros. Sin embargo, en Chile es recordado por su paso por la U.

Russo dirigió a U. de Chile en 1996, donde llegó a la semifinal de la Copa Libertadores y fue eliminado por River Plate con mucha polémica. Esteban Valencia fue derribado por Germán Burgos en el partido de vuelta, era penal y expulsión, pero el árbitro Alfredo Rodas no sancionó nada. El duelo terminó 1-0 para los Millonarios.

Hasta el día de hoy los seguidores del Romántico Viajero reclaman por ese partido. Miguel Ángel Russo tampoco olvidó jamás esa llave y pese a su exitosa carrera como entrenador, aseguró que fue su pena más grande en lo deportivo.

“Mi mayor derrota en el fútbol fue no haber ganado la Copa Libertadores de 1996, con la ‘U’. Eso me dolió muchísimo, porque era mi primera Libertadores, con muy poca experiencia a nivel internacional”, confesó el DT en el 2024 en conversación con TyC Sports.

Russo en una de sus última apariciones en Boca. Imagen: Getty

“Digámoslo de esa manera, en esa ‘U’ tenía un equipazo bárbaro. Sabíamos que el que pasaba esa fase, sería el campeón”, complementóen aquella ocasión Russo. Tenía razón, ya que River terminó venciendo en la final a América de Cali.

Si bien el fútbol le dio su revancha a Miguel Ángel Russo, ganando la Copa Libertadores en 2007 con Boca Juniors, esa cicatriz con la U nunca cerró. El DT siempre expresó su cariño por los Azules, mismos hinchas que ahora despiden con cariño al argentino que los hizo soñar con conquistar América.

