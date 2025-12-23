Uno de los eventos que se transformaron una tradición en el fútbol chileno es la Noche Alba, donde Colo Colo presente en sociedad a su nuevo plantel en el estadio Monumental.

El popular suceso está de regreso de cara a 2026, ya que en la temporada pasada no se realizó y ahora en Blanco y Negro decidieron volver a los orígenes.

Bajo la información que dio el periodista Fernando Tapia en radio Pauta, la Noche Alba tiene fecha, porque se realizará el miércoles 25 de enero, cuando Colo Colo presente a todas sus figuras, con sus fichajes incluidos.

Martes clave en Colo Colo

Este martes es un día clave para Colo Colo, debido a que se realiza una sesión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro.

El cónclave se va a realizar desde las 16:00 horas y el tema principal a tratar serán los fichajes, porque el Cacique por ahora sólo anunció el arribo del lateral derecho Matías Fernández.

Los hinchas de Colo Colo esperan por los refuerzos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En la reunión los dirigentes de ByN esperan acercar acuerdos con los defensores centrales, el puesto que tiene como prioridad la mesa directiva de Colo Colo en el ítem refuerzos.