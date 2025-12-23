Colo Colo ya amarró el fichaje de Matías Fernández como lateral derecho y sigue la danza de nombres para el 2026. Ahí, un inesperado delantero aparece en la órbita como un tapado de última hora.

Se trata de Jean Meneses, el ex seleccionado chileno que juega en el fútbol brasileño y que viene de una terrible temporada con el Vasco da Gama. Fueron 50 partidos seguidos sin jugar, hasta consumar su adiós del club.

Tras estar totalmente cortado en el Brasileirao, “Takeshi” ahora quiere relanzar su carrera y volver a estar en la órbita de la Roja. Es ahí donde figuran los albos como uno de sus posibles destinos en el fútbol chileno.

La opción real de Jean Meneses en Colo Colo

Durante la jornada de este martes 23 de diciembre, fue el periodista Coke Hevia quien tiró la bombita del caso Jean Meneses. El comunicador de Radio Pauta afirmó que el delantero interesa en Macul.

“Jean Meneses en la órbita de Colo Colo”, lanzó el periodista, ante la rápida respuesta de los hinchas albos, indignados por la poca continuidad del refuerzo que suena fuerte.

Meneses jugó su último partido oficial con Vasco da Gama el 16 de abril pasado, solo ingresando en tiempo de descuento ante el Ceará. Por eso, no sorprendió que el club le terminara contrato hace pocos días.

Ya con el pase en su poder, el jugador apunta a jugar en un grande del fútbol chileno, amparado en sus campañas en el fútbol mexicano. Ahí tuvo mejores números jugando por León y Toluca por más de cinco años.