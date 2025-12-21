Un complejo panorama es el que atraviesa actualmente Jean Meneses. El exjugador de Universidad de Concepción y Toluca milita desde 2024 en Vasco da Gama de Brasil, elenco en el que no ha logrado consolidarse ni gozar de continuidad.

El extremo de 32 años ha disputado apenas 15 partidos desde su llegada a tierras cariocas y, en la actualidad, acumula una llamativa cifra de encuentros consecutivos sin ver acción, situación que lo obliga a buscar una salida del club, de acuerdo con la información entregada en redes sociales por el periodista nacional José Tomás Fernández Pumarino.

Jean Meneses negocia su salida y mira a Chile y México

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador dio a conocer importantes detalles sobre el futuro de “Takeshi”, marcado por la escasa continuidad que arrastra en Brasil, donde ha quedado prácticamente ‘olvidado’ en el cuadro de las camisetas negras.

“Jean David Meneses completará 50 partidos consecutivos sin jugar en Vasco da Gama”, comenzó señalando el periodista en su cuenta @fernandez_puma, para luego añadir información clave sobre su futuro: “Con contrato hasta junio de 2026, las partes buscan por fin llegar a un acuerdo antes de fin de año para que el chileno salga del club. Posibles destinos: Chile y México” , cerró.

De concretarse su salida, Meneses quedaría con el pase en su poder y, si bien también evaluaría opciones en México, Chile asoma como su principal mercado, considerando que no son pocos los equipos que podrían buscar un revulsivo como el extremo para potenciar su ofensiva.

Los números de Jean Meneses en 2025

Durante la temporada 2025, Jean Meneses registra siete partidos disputados en Brasil. El extremo nacional de 32 años vio acción mayoritariamente en el Campeonato Carioca a inicios de año, donde jugó cinco encuentros hasta febrero. Posteriormente, solo volvió a sumar minutos en dos oportunidades: uno por Copa do Brasil en febrero y apenas un minuto en el Brasileirao ante Ceará SC en el mes de abril.