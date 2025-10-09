Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Jugador del Betis se va de tarro y rompe la ilusión de la selección chilena con Manuel Pellegrini

El volante Sergi Altimira contó el secreto que mejor guardaba Manuel Pellegrini con el Betis: su renovación es algo inminente.

Por Felipe Escobillana

Todo indica que Pellegrini no vendrá a la selección chilena y seguirá en Betis
© Getty ImagesTodo indica que Pellegrini no vendrá a la selección chilena y seguirá en Betis

Manuel Pellegrini tiene ilusionado al fútbol nacional, pues muchos hinchas piensan que puede tomar la selección chilena lo que llevaría a un proyecto serio por parte de la ANFP.

Sin embargo, la Roja compite firme con el Betis, que pretende renovar al Ingeniero. Y aunque el DT dijo que no hay apuro en llegar a ese acuerdo, sí les dará prioridad a los españoles.

Altimira cuenta que Pellegrini seguirá en Betis

El último en hablar del tema fue el jugador bético Sergi Altimira, quien en buen chileno se fue de tarro y aseguró que la sensación que existe en Andalucía es que Pellegrini renovará a sus 71 años.

“Si no me equivoco, Pellegrini está dispuesto a seguir, así que esperemos que lleguen a un acuerdo. Está en manos del club”, manifestó en una entrevista que le dio al medio Marca.

Pellegrini está cerca de renovar con Betis: no vendría a Chile

Pellegrini está cerca de renovar con Betis: no vendría a Chile

Algo que además tiene feliz a una de las buenas figuras del plantel. “¿Qué te voy a decir? Todo lo que le ha dado este entrenador al Betis, no hace falta que lo diga, así que en manos del club está”.

Publicidad

También aseguró que haberse quedado en el fútbol español, tras haber recibido ofertas, fue algo que lo dejó contento y enojado a la vez, pues es importante para el entrenador chileno.

“Que renueve y…”: el insólito pedido de jugador del Betis a Manuel Pellegrini

ver también

“Que renueve y…”: el insólito pedido de jugador del Betis a Manuel Pellegrini

“Al final, cuando viene un club apostando dinero por ti, lo piensas, ¿no? Pero la última palabra tiene el club, no se dio y bueno. Pase lo que pase, hubiera salido ganando”, señaló sobre su permanencia en el elenco sevillano.

Finalizó señalando que queda feliz de seguir siendo dirigido por Pellegrini. “Así que contento de seguir aquí y pensando en el Betis”, estableció el volante.

Publicidad
Lee también
Crack español pone a Manuel Pellegrini en un altar: "Me ha hecho vivir..."
Internacional

Crack español pone a Manuel Pellegrini en un altar: "Me ha hecho vivir..."

La selección chilena recibe un golpe bajo por Pellegrini
Selección Chilena

La selección chilena recibe un golpe bajo por Pellegrini

El crack del Mundial Sub 20 que se hace gigante gracias a un chileno
Internacional

El crack del Mundial Sub 20 que se hace gigante gracias a un chileno

Formación con una duda: el once de Chile para el clásico ante Perú
Selección Chilena

Formación con una duda: el once de Chile para el clásico ante Perú

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo