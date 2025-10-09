Manuel Pellegrini tiene ilusionado al fútbol nacional, pues muchos hinchas piensan que puede tomar la selección chilena lo que llevaría a un proyecto serio por parte de la ANFP.

Sin embargo, la Roja compite firme con el Betis, que pretende renovar al Ingeniero. Y aunque el DT dijo que no hay apuro en llegar a ese acuerdo, sí les dará prioridad a los españoles.

Altimira cuenta que Pellegrini seguirá en Betis

El último en hablar del tema fue el jugador bético Sergi Altimira, quien en buen chileno se fue de tarro y aseguró que la sensación que existe en Andalucía es que Pellegrini renovará a sus 71 años.

“Si no me equivoco, Pellegrini está dispuesto a seguir, así que esperemos que lleguen a un acuerdo. Está en manos del club”, manifestó en una entrevista que le dio al medio Marca.

Pellegrini está cerca de renovar con Betis: no vendría a Chile

Algo que además tiene feliz a una de las buenas figuras del plantel. “¿Qué te voy a decir? Todo lo que le ha dado este entrenador al Betis, no hace falta que lo diga, así que en manos del club está”.

También aseguró que haberse quedado en el fútbol español, tras haber recibido ofertas, fue algo que lo dejó contento y enojado a la vez, pues es importante para el entrenador chileno.

“Al final, cuando viene un club apostando dinero por ti, lo piensas, ¿no? Pero la última palabra tiene el club, no se dio y bueno. Pase lo que pase, hubiera salido ganando”, señaló sobre su permanencia en el elenco sevillano.

Finalizó señalando que queda feliz de seguir siendo dirigido por Pellegrini. “Así que contento de seguir aquí y pensando en el Betis”, estableció el volante.

