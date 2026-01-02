El primer partido del año para el Real Betis de Manuel Pellegrini será más que difícil, porque le toca visitar a Real Madrid por la Liga de España.

El elenco sevillano tiene que ir al Santiago Bernabéu, con la idea de sacar al menos un punto, para seguir en zona de clasificación a torneos internacionales.

De cara al partido con los merengues el Ingeniero recibe una gran noticia, debido a que podrá contar con su principal figura, puesto que Antony se recuperó y será parte del viaje a Madrid.

Antony está listo para jugar en Betis vs Real Madrid

La noticia del regreso de Antony en Betis la dio a conocer Marca, donde señalan que el brasileño está totalmente recuperado para jugar ante los merengues.

“La presencia de Antony junto a sus compañeros sobre el césped ha sido la principal novedad en la sesión de entrenamiento que la primera plantilla del Betis, a las órdenes de Manuel Pellegrini, ha llevado a cabo este viernes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol”, señaló el medio madrileño.

“El brasileño se perdió la última sesión de entrenamiento del año de su equipo, de regreso al trabajo tras las vacaciones de navidad, por un problema de fatiga muscular. Pero esta mañana ha participado con normalidad en los ejercicios programados por el cuerpo técnico”, agregó.

Tanto para Real Madrid como para Real Betis es un partido clave, porque el elenco de Xabi Alonso quiere acercarse al líder FC Barcelona, mientras que los béticos no quieren salir de la zona de copas.

La tabla de posiciones de La Liga

