Este sábado 3 de enero comenzará una nueva edición del Mundial de la Kings League, certamen de fútbol 7 que tendrá como protagonista al combinado chileno, liderado por Arturo Vidal en su rol de presidente. La selección nacional contará además con reconocidas figuras del fútbol chileno como Mathías Vidangossy, Matías Donoso y Christian Vilches, entre otros.

La Roja debutará en la fase de grupos enfrentando a Países Bajos, selección que tiene como principal referente al ex Real Madrid Wesley Sneijder. En ese contexto, en RedGol nos adelantamos al estreno y le preguntamos a la inteligencia artificial por un posible resultado para este esperado encuentro. A continuación, revisa qué vaticina la IA.

La IA elige al ganador de Chile vs. Países Bajos en la Kings League

En esta ocasión, consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT por su pronóstico para el duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Mundial de la Kings League. Tras un análisis del formato y las características de ambos equipos, la IA se inclinó por el conjunto europeo.

“Resultado probable: Países Bajos 5 – 4 Chile”, señaló la IA, agregando los siguientes argumentos:

El formato Kings League contempla partidos más cortos, muchas transiciones y reglas especiales , lo que suele derivar en marcadores elevados.

, lo que suele derivar en marcadores elevados. Países Bajos destaca por su orden táctico y lectura de juego , aspectos clave en el fútbol 7.

destaca por su , aspectos clave en el fútbol 7. Chile compensa con intensidad, presión alta y talento individual , lo que lo mantiene siempre en partido.

compensa con , lo que lo mantiene siempre en partido. Elementos como cartas especiales, penales del presidente o goles dobles pueden cambiar el desarrollo del encuentro en segundos, proyectando un duelo muy parejo.

Eso sí, la inteligencia artificial no descarta una sorpresa del combinado nacional y mantiene la ilusión intacta.

“Chile no es favorito, pero tiene opciones reales de dar el golpe si aprovecha bien las reglas especiales”, concluye la IA.

Programación de Chile en el Mundial de la Kings League 2025

Fecha 1: Chile vs. Países Bajos sábado 3 de enero – 16:00 horas (Chile)

Chile vs. Países Bajos Fecha 2: Chile vs. Marruecos miércoles 7 de enero – 18:00 horas (Chile)

Chile vs. Marruecos Fecha 3: Chile vs. Colombia domingo 11 de enero – 18:00 horas (Chile)

Chile vs. Colombia

