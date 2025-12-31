En los próximos días arranca la Kings League World Cup 2026, certamen de fútbol 7 con reglas innovadoras, impulsado por el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.

El torneo contará con la participación de 20 selecciones de todo el mundo, entre ellas Brasil, Argentina, España, México, Países Bajos, Italia, Japón, Alemania y Chile. La Roja estará liderada por Arturo Vidal y Cristóbal Álvarez, más conocido como Shelao, quienes asumirán el rol de capitanes del combinado nacional.

En ese contexto, la organización del certamen definió que esta novedosa selección chilena, que cuenta entre sus nombres destacados con Mathías Vidangossy y Matías Donoso, enfrentará en el Grupo A a Países Bajos, selección que tendrá como figura al ex Real Madrid Wesley Sneijder, además de Marruecos y Colombia, elenco liderado por James Rodríguez.

Fixture de Chile en la Kings League World Cup 2026

Fecha 1: Chile vs. Países Bajos Sábado 3 de enero – 15:00 horas (Chile)

Chile vs. Países Bajos Fecha 2: Chile vs. Marruecos Miércoles 7 de enero – 17:00 horas (Chile)

Chile vs. Marruecos Fecha 3: Chile vs. Colombia Domingo 11 de enero – horario por confirmar

Chile vs. Colombia

El formato del torneo establece que el primero de cada grupo (cinco selecciones en total) clasifica directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos de cada zona, junto al mejor tercero, disputarán la ronda denominada “Last Chance”, instancia que entregará los tres cupos restantes a cuartos de final.

La Kings League World Cup 2026 se disputará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil, y podrá ser seguida en Chile a través de las distintas señales de Canal 13.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao