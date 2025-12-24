Mientras vive los últimos días de sus vacaciones y comienza a pensar en la siguiente temporada de Colo Colo, Arturo Vidal enfrenta otro desafío. Este martes, confirmó su nómina para la Kings League.

El King será el capitán de Chile en la Kings League World Nations 2026, una edición internacional del popular torneo que hace unos años crearon Ibai Llanos y Gerard Piqué. Ahora, se reunirán las 20 mejores selecciones de fútbol de streamers, donde estará la Roja.

La cita se desarrollará en Brasil a partir del 3 de enero, mismo día en que comenzará la pretemporada de Colo Colo, por lo que Vidal no podrá conducir a su equipo de manera presencial. Quien sí debería estar será Shelao, el streamer que lo acompaña en esta aventura.

La nómina de jugadores para la Kings League World Nations 2026 tiene a varios exfutbolistas como Mathias Vidangossy, Christian Vilches y Matías Donoso. Además, hay varias figuras del fútbol 7 nacional que dirán presentes en este innovador torneo mundialista.

¿Arturo Vidal estará en la Kings League?

La participación de Arturo Vidal en la Kings League World Nations 2026 fue un tema que generó polémica durante este año, tanto así que el mediocampista tuvo que salir a aclarar el tema en Colo Colo.

“Mi participación va a ser de acá, nunca mi intención es a ir allá. Si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, iré a Brasil”, contó.

“Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo. Colo Colo es lo más importante”, cerró.