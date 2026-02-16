Durante estos días se celebra en Brasil el carnaval de Río de Janeiro, una de las fiestas más importantes a nivel mundial, considerada por muchos como la mayor celebración de este tipo en el planeta, con cerca de dos millones de personas al día en las calles.

Esta festividad prácticamente paraliza al país y, por lo mismo, no son pocas las estrellas del espectáculo y del deporte que se hacen presentes. Sin embargo, en esta ocasión apareció una figura que llamó especialmente la atención: Carlo Ancelotti, DT de la selección de Brasil, quien asistió a la celebración y cuya visita no pasó desapercibida.

ver también Carlo Ancelotti es avergonzado y ninguneado públicamente cuando lo homenajeaba la selección brasileña

Lo que no esperaba el técnico italiano era que su presencia quedara marcada por una llamativa acción que se hizo viral en cuestión de minutos: una imagen en la que el ex DT del Real Madrid aparece siendo besado por tres mujeres a la vez, mientras observaba el espectáculo desde un palco.

La verdad tras la imagen que dio la vuelta al mundo

La fotografía no tardó en circular por las diferentes redes sociales y generar todo tipo de comentarios sobre el italiano, pese a que tenía poco y nada de respaldo.

Esto se confirmó en las últimas horas, cuando se comprobó que todo se trató de un montaje realizado con Inteligencia Artificial. La imagen fue creada a partir de un fotograma de un video en el que sí aparece Ancelotti en el palco del carnaval ¿pero las mujeres? Ni rastros, fueron agregadas digitalmente mediante IA.

En el registro original, el entrenador aparece presenciando tranquilamente el carnaval, acompañado solo por dos hombres ubicados a un par de metros de él, las únicas personas visibles en el plano. Además, se conoció que “Carletto” no asistió solo al evento, sino que estuvo junto a su esposa, Mariann Barrena.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sin duda, un episodio más que evidencia las graves consecuencias que puede traer el uso de la Inteligencia Artificial para la creación y difusión de imágenes falsas.