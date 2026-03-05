Este talentoso jugador ganó un premio en la Liga 2D por su aporte en Deportes Melipilla y al año siguiente, emigró a Deportes Concepción, club donde se ganó el derecho de jugar en México. Aunque en rigor pertenecía a Deportes Limache cuando fue a los lilas.

Pero mostró parte de su gran habilidad. Todas las referencias son para Josué Ovalle, quien fue cedido por el Tomate Mecánico al Mazatlán de México. Rápidamente, el talentoso extremo surgido en las inferiores de Colo Colo se ganó la titularidad.

Y ya suma dos goles: ambos de cabeza. El segundo fue en la goleada que su equipo sufrió ante el Atlético San Luis. Fue una derrota por 4-1 que el Cotto Ovalle decoró con un testazo inatajable. El transitorio descuento cuando el Mazatlán caía 2-0.

Josué Ovalle ganó en el área rival y le anotó al Atlético San Luis. (Captura TUDN).

Un centro de Mauro Lainez propició la intervención del chileno de 25 años, quien se ganó la confianza del entrenador Sergio Bueno casi de manera automática. Un ejemplo importante de resiliencia tras una vuelta larga para llegar a la élite de nuevo.

Josué Ovalle celebró el tanto del descuento con mucha mesura. (Captura TUDN).

Publicidad

Publicidad

Todo eso en una liga económicamente muy superior a la chilena. Pero Ovalle nada pudo hacer para impedir la dura caída. “Creo que no es un tema de planteamiento, es de entender qué tipo de esfuerzo había que hacer. Nos quedamos cortos, el equipo no estuvo en el ritmo que se requería”, dijo el DT del Mazatlán.

ver también De no debutar en Colo Colo a brillar en México: Primer gol de Josué Ovalle en Mazatlán

Deslumbró en la Liga 2D y jugó en Concepción: Josué Ovalle goleador en México

Josué Ovalle jugó los 90 minutos en el Mazatlán de México y son varios hinchas de Deportes Concepción quienes lo extrañan, ya sea porque lo vieron en la Liga 2D o porque lo disfrutaron en la Primera B. De todas maneras, su equipo está cerca de la parte más baja.

Eso sí, la liga no tiene descenso. Pero el entrenador fue muy crítico con sus pupilos y el equipo. “Se pensaba que se había equilibrado, pero en casi todo momento el equipo no jugó al nivel de los partidos pasados. Una parte por el adversario, que funcionó mejor que en los encuentros anteriores”, dijo Sergio Bueno.

Publicidad

Publicidad

“Pero atribuyo más a lo nuestro, creo que nos quedamos cortos de funcionamiento. Es una vuelta a la realidad, aterrizar de nueva cuenta y darse cuenta de que tenemos que trabajar muchas cosas más. Vienen partidos muy relevantes”, aseguró el DT del Mazatlán.

El viernes 6 de marzo, Mazatlán recibirá a León por la 10° jornada a contar de las 22 horas para intentar el despegue en la fase regular del Clausura en la Liga MX.

Así va el Mazatlán en la tabla de posiciones del Apertura en la Liga MX

Mazatlán suma siete puntos en 9 partidos disputados en la fase regular del Torneo Clausura de la Liga MX.

Publicidad