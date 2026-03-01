Gran parte del Chile futbolizado piensa este domingo en el Superclásico. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en la versión 199 del partido más importante a nivel nacional. De fondo hará el Estadio Monumental.

Y, sin dudas, uno de los protagonistas será Arturo Vidal. El volante albo perteneciente a la Generación Dorada del fútbol chileno, sigue teniendo ambición de triunfo en este tipo de encuentros. Es por ello que lo enfrenta con ansias de triunfo.

Pero, Colo Colo no es el único combinado que le preocupa a Arturo Vidal. También está la Selección Chilena, donde una reestructuración debería venir a cimentar un nuevo proceso, en las próximas Eliminatorias.

Arturo Vidal se refiere a la Selección Chilena

En una extensa entrevista dada a El Deportivo de La Tercera, Arturo Vidal habló de todo. Uno de los temas que fue obligación, evidentemente, fue la Selección Chilena, donde el jugador tiene certificada experiencia.

Pese a esto último, Arturo Vidal asumió que ni siquiera se preocupa por saber mucho sobre la situación actual de La Roja. “La verdad, no he visto nada de la Selección este año, no sé quién está a cargo. No sé nada“, enfatizó, para luego hablar de un posible futuro retorno al Equipo de Todos.

“Mientras siga compitiendo, mientras esté activo, siempre puedo estar en la Selección. Pero mientras no se sepa quién está a cargo, tampoco es algo que me vuelva loco, que piense. Ojalá las cosas se empiecen a hacer bien, que sea algo más serio y que se marque un rumbo claro de trabajo”, señaló al respecto.

“Hay muchos jugadores que todavía pueden levantar esto y hay mucho talento para trabajarlo bien en la Selección. Ojalá también aparezca una generación nueva que logre cosas en poco tiempo“, cerró.

Parte de la Generación Dorada en las Eliminatorias 2022 | Photosport

