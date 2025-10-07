La situación de Manuel Pellegrini tiene más que preocupado al Real Betis. El Ingeniero no ha renovado su contrato con los Verdiblancos y su continuidad en el club tiene inquietos no sólo a los hinchas, sino que también al plantel.

A sus 72 años, el técnico juega al misterio al respecto, al punto de que hasta la selección chilena se ilusiona con su arribo. Es por ello que desde el club español mueven toda su maquinaria para convencerlo, incluso si eso significa apelar a las caras jóvenes.

Uno de los jugadores que debutó con el DT sacó la voz al respecto y confesó que quiere que el chileno se quede. Pero eso no es lo único, ya que aseguró que lo quiere para toda su vida en los Verdiblancos, lo que dejaría en el piso su opción de ir a la Roja.

Pupilo le ruega a Manuel Pellegrini que se quede toda la vida en Betis

La continuidad de Manuel Pellegrini en el Real Betis está en duda al no haber renovado ni tampoco dar luces de querer hacerlo. El DT se toma con calma la situación y tiene a todo Chile atento a lo que pase.

En el Betis están locos por convencer a Manuel Pellegrini de que siga en el club. Foto: Getty Images.

Ángel Ortiz, una de las figuras de la cantera verdiblanca que debutó con el DT, conversó con El Desmarque y se refirió a lo que ha sido su caso. “Ojalá esté muchos años en el club y pueda disfrutar toda mi carrera en el Betis porque es el club que me ha dado todo. También hay que reconocer que la cantera te da plusvalías al 100%, entonces entiendo también los casos de Assane y Jesús. Es rentabilidad que genera y la cantera también está para dar beneficios, pero si puedo triunfar toda mi carrera en el Betis me haría muy feliz“.

Fue en esa misma línea que el joven carrilero entró en el caso de Manuel Pellegrini y el club, rogándole que se quede. “Que sea eterno. Por mí que renueve y se quede toda la vida. Es el que ha cambiado un poco el rumbo o las expectativas“.

Ángel Ortiz no paró ahí y enfatizó en la importancia que ha tenido el estilo del Ingeniero en el camarín de los Verdiblancos. “Es muy importante la autoexigencia que tiene, el querer siempre dar un paso más“.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento al entrenador criollo, insistiendo en su deseo de que siga. “Desde aquí darle las gracias por la oportunidad y la continuidad que me está dando. Ojalá se quede mucho más tiempo“.

Manuel Pellegrini tiene a todo el Real Betis esperando por su respuesta sobre una renovación. El Ingeniero termina contrato al final de esta temporada y se dará un espacio para pensar bien cuál será el próximo paso en su carrera.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Tras el duelo con Espanyol, Manuel Pellegrini llegó a los 266 partidos oficiales en total dirigidos en el Real Betis. En ellos ha conseguido 126 triunfos, 68 empates y 72 derrotas, con 423 goles a favor y 327 en contra.

¿Cuál es el próximo partido del Betis?

Manuel Pellegrini por ahora se enfoca en trabajar para el próximo partido del Real Betis en La Liga de España. El sábado 18 de octubre desde las 13:30 horas el equipo del Ingeniero visita al Villarreal, rival directo en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.

