Luego de la salida de Ricardo Gareca y de tener al cuerpo técnico de las inferiores de forma interina, la ANFP comienza a buscar al nuevo DT de Chile. La Roja está mirando opciones para el proceso que viene y hay un nombre como prioridad: Manuel Pellegrini.

Desde hace años que en Quilín quieren traer al Ingeniero, pero su negativa de ser parte de un plan con las actuales dirigencias ha frenado todo. El propio entrenador ha asegurado que es un sueño pendiente para él y ahora las cosas parecen estar tomando más fuerza.

En medio de los problemas que ha tenido el Ingeniero para renovar con el Real Betis, la Roja quiere meterse a pelear por sus servicios. De hecho, en las oficinas de la Federación de Fútbol de Chile ya se alista una oferta para convencerlo.

La ANFP alista propuesta para que Manuel Pellegrini llegue a Chile

El nombre de Manuel Pellegrini se ha transformado en la prioridad para la banca de Chile. La Roja quiere tener al Ingeniero como su próximo estratega y hará lo posible para que dé el “Sí”.

Manuel Pellegrini suena cada vez más fuerte para llegar a Chile luego de su paso por Betis. Foto: Getty Images.

Según reveló el periodista Cristian Arcos en Los Tenores de Radio ADN, en Quilín apostarán todo por el DT. Esto, tratando de sacar provecho de sus problemas para renovar con el Real Betis en España, con el que termina contrato a mediados del 2026.

“El nombre de Pellegrini ha estado muchas veces encima, pero ahora hay como un poquito más de mirada de ir a buscarlo, hacerle una oferta. Otra cosa es lo que acepte“, señaló el reportero.

Aunque Cristian Arcos enfatizó en que los nombres que hoy están a la cabeza del fútbol chileno pueden ser un problema. “Yo lo veo lejos de esta dirigencia, lo veo difícil, pero entiendo que se está preparando una propuesta para ser la primera persona a la que se le proponga“.

El entrenador ha dicho en varias ocasiones que quiere algún día dirigir al Equipo de Todos y así cumplir un sueño. A sus 72 años, esta podría ser la única oportunidad para que pueda hacerlo y así luego irse a su merecido retiro.

Manuel Pellegrini es la gran carta que tienen en la ANFP para que asuma la banca de Chile. El Ingeniero es el deseo de la entidad y varios hinchas, pero todo dependerá de las negociaciones en los próximos meses.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Manuel Pellegrini interesa en Chile luego de haber dirigido 264 partidos oficiales en total con el Real Betis. En ellos ha conseguido 124 triunfos, 68 empates y 72 derrotas, con 419 goles a favor y 326 en contra. Ganó la Copa del Rey y los ha clasificado a copas internacionales por cinco años seguidos.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras prepara su oferta a Manuel Pellegrini, Chile trabaja con la mira puesta en su primer amistoso tras las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibirá a Perú el próximo 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

