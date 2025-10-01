¿Betis o la Roja? La respuesta de Pellegrini cuando le preguntan por su futuro

La Roja sigue buscando entrenador después del desastroso cierre de proceso de Ricardo Gareca, quien dejó a Chile fuera de su tercer Mundial consecutivo. Varios hinchas se ilusionan con la posibilidad de Manuel Pellegrini, el técnico chileno más exitoso de la actualidad.

Las ilusiones se encendieron más esta semana, cuando Pedro Carcuro reveló en Radio Agricultura que “si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable, pero muy probable, que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la selección chilena”.

Es así como el ruido de la posible llegada de Pellegrini a Juan Pinto Durán se trasladó a España. Este miércoles 1 de octubre, en la previa del duelo del Real Betis contra Ludogorets en la segunda fecha de la Europa League, al entrenador se le consultó sobre Chile.

“Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos“, partió diciendo Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini responde a pregunta sobre la Roja

“Ahora estamos concentrados en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y ya se irá clarificando solo cuál puede ser el futuro“, complementó.

Cabe recordar que Manuel Pellegrini tiene contrato con el Real Betis hasta el próximo 30 de junio y todavía no se concreta su renovación. El chileno ha estado a la cabeza del conjunto español por seis temporadas, donde ha dirigido 264 partidos y ganado un trofeo (la Copa del Rey 2021-22).