Manuel Pellegrini está en una disyuntiva, mientras la selección chilena pide renacer de entre las cenizas. Tras el último fracaso de las Eliminatorias al Mundial del 2026, nuevos aires parecen soplar en tierras chilenas.

En tanto, el Ingeniero aún no logra una renovación en un histórico Betis, donde su contrato expira en junio de 2026. Mientras algunos le piden que se quede, como su regalón Antony, otros quieren verlo en la Roja.

Un dilema de aquellos para el técnico chileno en medio del plan nacional de volver a una Copa del Mundo en el 2030. Sin embargo, también debe resolver su futuro.

ver también Pedro Carcuro revela la exigencia para que Manuel Pellegrini sea DT de la Roja: “no te estoy chamullando”

Las condiciones que pide Manuel Pellegrini para la selección chilena

En diciembre del 2024, Kenotrotamundos Skechers Futbol fue el último periodista chileno que conversó con el Ingeniero, y ahí manifestó su deseo de llegar a la Roja. Pero, no a cualquier precio.

Pellegrini dijo al comunicador que “quiero dirigir a la selección si hay un proyecto, guiado por una dirección técnica que asesore a los dirigentes en lo que hay que hacer”.

Luego, le pone una tarea a la directiva de la ANFP, si es que su nombre realmente interesa para La Roja. “Que sea un proyecto serio en que uno pueda intervenir, que tenga un área técnica a lo largo de todo el país“, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

ver también Regalón de Manuel Pellegrini en el Betis le pide que escuche la voz del pueblo: “Yo quiero…”

“Lo confieso ampliamente, he estado muy tentado de ir a la selección chilena. Sería un orgullo ir a un Mundial, es mi país, siempre he dicho que soy chileno. Pero tampoco creo que uno pueda ser mago y porque va una persona puede cambiar el fútbol. Debe haber una conciencia de un plan de desarrollo de la actividad”, agregó.

De hecho, asegura que si no hay una revolución en fútbol nacional, donde las bases se puedan volver a estructurar, su paso sería un fracaso. “Estoy seguro que si no está el convencimiento o voluntad, si uno va es para poner la cabeza en la guillotina”, dijo el Ingeniero.

El técnico chileno aún no consigue renovar en el Betis, por lo que la Roja aparece coqueteando. Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Una dirigencia a la altura para que Chile vuelva a lo alto y a un Mundial

Manuel Pellegrini comentó que todas las labores deben ser en conjunto y con todos los actores. “Es una mezcla de una dirigencia que debe tener un programa y luego elige un técnico que debe tener trayectoria y capacidad, es algo común”, afirma.

“No es que yo pueda hacer lo que quiera en el fútbol chileno. Soy ingeniero, pero no directivo. No dirijo el fútbol”, agregó a Kenotrotamundos.

Pero de todas formas, Pellegrini sigue lo que ocurre en nuestra actividad desde Europa. “Personalmente lamento mucho el presente (del fútbol chileno). Chile tuvo un momento muy alto con las dos Copa América y no es casualidad haber estado en esas latitudes”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

ver también Es el DT sensación de las Eliminatorias y quiere ver a Manuel Pellegrini en la selección chilena

Además, a diferencia de muchos, piensa que sí hay materia prima para ponerse manos a la obra. “Confío en el futbolista chileno, que no se siente menos que nadie, pero después debe demostrarlo en el campo”, complementó.

El otro gran problema en el diagnóstico de Manuel Pellegrini: El formato del torneo chileno

Sin embargo, para Pellegrini hay un problema aún más grande: el torneo nacional y sus divisiones menores. “Quizás la actividad no es como debe ser. Hay que ver la competencia y desarrollo de menores”, manifiestaba a RedGol en diciembre de 2024.

“Se debe armar un campeonato fuerte para que la selección sea producto de ese torneo y vender jugadores al exterior”, agrega para que vaya escalando el producto fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Para eso “lo primero se debe retomar un campeonato más atractivo, eso hará subir a la selección. El desarrollo es el que nos debe llevar a un Mundial. Ese es el camino. No que mejoremos por llegar al Mundial. Es al revés. Eso debe prevalecer en el tiempo”, cerró.

¿Cuánto cuesta traer al Ingeniero si no renueva con el Betis?

El chileno tiene contrato vigente en el Real Betis hasta el 30 de junio de 2026, y las conversaciones sobre una eventual renovación se han estacado, pese a los palos del propio Manuel Pellegrini en varias ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Eso, por un lado. Por otro está que la ANFP presente un buen proyecto, como también llegar a los montos que maneja el estratega. Manuel Pellegrini actualmente gana un sueldo cercano a los 6 millones de euros por año, lejos a los 3.7 millones de dólares que recibía el fracasado de Ricardo Gareca como técnico de Chile.

Mira la entrevista completa acá: