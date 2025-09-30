“La voz del pueblo es la voz de Dios”, dice el famoso dicho que más bien nació como una advertencia que como un consejo. Y esa frase es la que quieren que replique Manuel Pellegrini en España.

En especial tras la revelación que hizo Pedro Carcuro este lunes 29 de septiembre en el programa “El Rompecabezas” de Radio Agricultura, donde afirmó que un inminente cambio de directiva de la ANFP puede traer al Ingeniero a dirigir en la selección chilena.

Esto, porque el técnico chileno que rompió marcas en el Betis aún no renueva su contrato que vence en junio de 2026. Los hinchas piden que se quede, pero un regalón suyo se suma a las voces de continuidad.

Regalón de Manuel Pellegrini en Betis le pide que escuche la voz del pueblo

El 30 de junio de 2026 se cumplirán seis temporadas desde que Manuel Pellegrini llegó al Betis, y desde ahí ha sido una explosión de calidad para el club. Y es así que uno de sus regalones saca la voz.

Se trata de Antony, el jugador brasileño que de la mano del Ingeniero ha llegado a su mejor versión, por la que apuesta que el chileno siga en el club por un tiempo más.

En conversación con Onda Cero, el seleccionado dijo sin tapujos que “todos sabemos la historia que tiene, que es increíble. Me siento muy feliz por trabajar con él, por la persona que es, no solo conmigo, sino con todos los jugadores”.

Por eso, pide que el técnico chileno récord del Betis escuche la voz del pueblo, y no otras ofertas como de la selección chilena. “Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es una decisión de él y el club”, puntualiza a la emisora española.

Manuel Pellegrini seguirá en el Betis hasta fines de junio de 2026, por ahora y solo por ahora. Foto: Getty Images.

Hasta ahora no hay avances en las negociaciones por la continuidad del técnico más allá de junio de 2026. El presidente del Betis, Ángel Haro, ha puntualizado que los objetivos están puestos en el desarrollo de la temporada, mientras que Pellegrini ya ha enviado palos a la directiva, y abre las puertas a un posible adiós que fue respondido en Chile por parte de la ANFP.

