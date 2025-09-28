Es tendencia:
Manuel Pellegrini celebra por dos: el Betis gana y el Ingeniero logra un importante récord

¡Tremendo el Ingeniero! No solamente el triunfo ante el Osasuna celebró el cuadro dirigido por el DT chileno.

Por Jose Arias

A Manuel Pellegrini ni una AFP le saca un porcentaje de su alegría.
No fue simplemente un triunfo. Más allá de que el Real Betis consiguió un cómodo 2-0 ante el Osasuna y se encarama en el sexto lugar de La Liga, hay otros motivos para que Manuel Pellegrini pueda celebrar.

El Ingeniero consiguió un récord en el elenco sevillano. Manuel Pellegrini es el técnico que más partidos ha disputado en la banca de los verdiblancos, llegando a la no despreciable suma de 264 partidos.

Vaya noticias para el Ingeniero. Más allá de los números, que ya son un motivo de celebración, esto se hizo además con una victoria. El Real Betis sólo ha perdido un partido en los siete disputados de La Liga esta temporada naciente.

Palabras de Manuel Pellegrini

Tras el partido, todo era sonrisas en la banca sevillana. El récord logrado, sin embargo, no fue nublado por la victoria y los periodistas fueron directo a preguntarle a Pellegrini por el logro.

“Dirigir 264 partidos en un equipo tan popular y pasional como el Betis no es fácil. Estoy muy orgulloso de haberlo logrado y contento por el cariño que la gente me muestra cada día en Sevilla“, resaltó el Ingeniero, quien no quiso hablar del fin de su contrato.

“La renovación es una situación que se manejará en el momento oportuno. Yo voy a seguir trabajando por el Betis con la misma ilusión y entrega como si tuviera contrato por cinco años más“, recalcó, analizando, por último, el partido.

“Hicimos un primer tiempo bastante completo, sobre todo en seguridad defensiva. A Osasuna le costó mucho acercarse a nuestra portería. También convertimos dos goles y, en parte, fue por la intensidad que le metimos para recuperar el balón en mitad de cancha. Luego, con el 2-0, en el segundo tiempo tuvieron una llegada al principio, pero supimos controlarla. Mantuvimos la portería en blanco, tarea que nos estaba costando en partidos anteriores. Hicimos un partido bastante maduro como equipo“, cerró.

Manuel Pellegrini fue homenajeado | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga?

