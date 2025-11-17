Que haya un jugador del PSG que abogue públicamente por la renovación de Manuel Pellegrini en el Real Betis debería ser una sorpresa. Pero no lo es en el caso de este gran mediocampista que tiene el actual campeón de la Champions League.

Se trata de un jugador que ha dicho más de una vez que se considera un fanático del cuadro verdiblanco. De hecho, es un jugador surgido del semillero bético, de donde saltó rumbo al Nápoli de Italia a cambio de 30 millones de euros. Las referencias son para Fabián Ruiz.

El espigado zurdo de mucha técnica fue consultado por el tema que más inquieta a la directiva del cuadro de Heliópolis: la negociación para extender el contrato del experimentado DT. Algo que también sigue muy de cerca la selección chilena, que ya manifestó su deseo de contar con Pellegrini para el próximo ciclo mundialista.

Fabián Ruiz celebra con la Champions League que conquistó junto al PSG. (Captura Instagram).

“Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa. Con grandísimos jugadores, muchísima calidad y un fútbol bonito. El mérito a Manuel Pellegrini, que lleva muchos años en este club”, aseguró Ruiz, quien afina detalles para jugar por la selección española y sellar la clasificación al Mundial 2026.

Tiene razón: Pellegrini arribó al Betis en agosto de 2020. Esta es la quinta temporada del plantel estelar verdiblanco al mando del Ingeniero. “Nos ha dado alegrías a todos los béticos. No depende de mí si continúa o no, pero esperemos que sí. Lo está haciendo muy bien acá en el Betis”, expuso Fabián Ruiz. Un respaldo gigante para la función del icónico entrenador chileno.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Crack argentino reza por la renovación de Pellegrini en el Betis: “Su camino es algo único”

Fabián Ruiz, el crack del PSG que pide la renovación de Pellegrini y sueña con volver al Betis

Este talentoso jugador del PSG que pidió abiertamente la renovación de Pellegrini tiene una deuda en su carrera. Aunque todavía conserva margen para poder saldarla. “Para mí es una alegría inmensa poder volver a mi tierra, a Sevilla”, dijo Fabián Ruiz sobre el duelo que España tendrá ante Turquía este martes 18 de noviembre.

“Esperemos que haya mucha gente animándonos. Tenemos ganas de celebrar una clasificación al Mundial con toda la gente. Cada vez que venimos acá nos han apoyado muchísimo. Contento por ver mucho el escudo del Betis”, aseguró el volante, quien también pasó a préstamo por el Elche.

Publicidad

Publicidad

Fabián Ruiz enfrenta a André Gomes en un duelo entre el Betis y el Barcelona. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Ruiz ya ha disputado 40 partidos por la selección de España, donde suma seis goles. Y aprovechó de refrendar este compromiso. “No me escondo, siempre lo he dicho: soy bético y para mí es una alegría. Me gustaría volver algún día, no sé cuándo”, dijo el oriundo de Los Palacios y Villafranca.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Dejó la incógnita acompañada de una declaración de deseo. “Me gustaría acabar mi carrera en mi equipo y en mi casa. Esperemos que se pueda cumplir”, sentenció el jugador de 29 años, un bastión en la escuadra del París Saint-Germain que dirige su compatriota español Luis Enrique.

ver también Toma color: Elías Figueroa pide a Manuel Pellegrini para la selección chilena y entrega recetas para su éxito

¿Cuándo juega España vs Turquía por las Eliminatorias al Mundial 2026?

España recibirá a Turquía este martes 18 de noviembre. El partido se jugará en el estadio La Cartuja a contar de las 16:45 horas, según el horario de Chile continental. Al equipo adiestrado por Luis de la Fuente le basta un empate para sellar su boleto a la Copa del Mundo.