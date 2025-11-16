Es tendencia:
Capitán del Real Betis deja la puerta abierta a la salida de Manuel Pellegrini: “Tiene sus tiempos…”

Ahora fue Marc Bartra el que confesó que el plantel albiverde no tiene claridad sobre el futuro del DT. Incluso no descartó una posible salida a final de temporada.

Por Felipe Pavez Farías

Pellegrini sigue cerca de la órbita de la Roja
Pellegrini sigue cerca de la órbita de la Roja

Real Betis se encuentra en un momento clave de la temporada en Europa. En LaLiga marcha en la quinta ubicación y además está en puestos en la parte alta de la Europa League para avanzar a la siguiente fase. Por lo que todo marcha viento en popa para Manuel Pellegrini.

Sin embargo, su permanencia sigue siendo una incertidumbre total. Su contrato finaliza en junio del 2026 y aún no hay rastros de una posible renovación de parte de la dirigencia. Lo que ya empieza a generar repercusión en el plantel. 

Así lo deslizó uno de los capitanes como Marc Bartra. “El míster es una persona muy tranquila. Está claro que él está encantado en el Betis y nosotros también con él. He podido aportar ese liderazgo que me pide”, confesó el central formado en el Barcelona sobre el DT nacional.

El tema es que ha logrado tanto en el Betis, que ha Pellegrini prácticamente no se le puede reclamar nada. Ni hasta una partida a la Roja. 

“Es imposible decir una mala palabra de él. En ese aspecto, supongo que es cosa del club y del míster, y que, como todo en la vida, tiene sus tiempos y sus momentos. La cuestión es que estemos tranquilos con eso”, agregó a Mundo Betis. Por lo que se abren a la opción a una posible salida a final de temporada. 

¿Cuándo llega el nuevo DT de la Roja?

Según se indica desde la ANFP y tal como lo mencionó hasta Nicolás Córdova, el nuevo entrenador de la selección chilena comienza a trabajar en marzo del 2026. 

“Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles. Dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso y clasificar al Mundial de 2030”, recalcó Córdova.  

