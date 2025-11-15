Es tendencia:
La Roja

Nicolás Córdova confirma cuándo llega el nuevo entrenador de la Roja: “Dejarle al técnico…”

El director técnico interino de la selección chilena dejó en claro que tendrá un sucesor en el corto plazo.

Por Carlos Silva Rojas

Nicolás Córdova en la victoria de la Roja ante Rusia.
La selección chilena empieza a levantarse de a poco. Este sábado aprovechó la Fecha FIFA y jugó un amistoso ante Rusia en Sochi, donde venció al cuadro europeo.

El equipo nacional mostró un nivel y fue certero ante los eslavos, ya que se impuso por 2-0 gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Tras el partido habló en rueda de prensa el entrenador interino de la Roja, Nicolás Córdova, quien se mostró contento con el resultado y habló del futuro, confirmando que llegará otro estratega a hacerse cargo del combinado patrio.

Córdova confirma que llegará otro DT a hacerse cargo de la Roja

Mucho se ha hablado sobre el futuro entrenador de la selección chilena, con el nombre de Manuel Pellegrini dando muchos vueltas y con la opción de que el propio Córdova se quede con el cargo de manera definitiva.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, dijo que espera que el nuevo estratega empiece a trabajar en marzo de 2026 y este sábado el DT interino lo confirmó, porque indicó que el año que se acerca llegará un nuevo cuerpo técnico a la Roja.

Ben Brereton marcó el segundo gol de Chile ante Rusia. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

“Ojalá se sumen más jugadores jóvenes. Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles, que, a veces, pareciera que está todo tan mal, no lo está, créanme”, dijo en primera instancia el ex volante.

Sobre todo, de alguna manera dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde. Y así poder clasificar al Mundial de 2030, que es lo que todos queremos. Si básicamente, todos estamos focalizados en eso y no en otra cosa. Se pueden hacer cosas importantes”, agregó Nicolás Córdova sobre su sucesor.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

