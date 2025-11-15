Nicolás Córdova tuvo razones para sonreír luego de la victoria que la Roja consiguió en el amistoso frente a Rusia disputado en el estadio Olímpico de Sochi. El cuadro chileno venció a los locales gracias a un gol de Gonzalo Tapia en la primera parte y otro de Ben Brereton en el complemento.

A pesar de las cosas buenas que Córdova dejó en su bitácora, como la fortaleza del grupo, hubo algunas declaraciones del DT interino de la selección chilena que no le gustaron para nada a un campeón del balompié nacional. Se trata de un preparador físico que fue bicampeón en la Universidad Católica.

Trabajaba en el cuerpo técnico de Mario Salas, a quien también acompañó en Sporting Cristal de Perú y en Colo Colo. Las referencias son para Osvaldo Alegría, quien fue muy crítico por algunas reflexiones que hizo Córdova sobre su proceso y el futuro del Equipo de Todos.

“¿Por qué el DT que venga debería jugar con los jugadores que ocupa él?”, fue la consulta que Alegría compartió en su cuenta de Instagram. Pero no fue la única declaración que le generó dudas al PF, quien también trabajó junto a Miguel Ramírez en Deportes Iquique. Pero esa estadía fue brevísima.

Osvaldo Alegría es duro con Córdova tras el 2-0 de la Roja a Rusia

Hubo otra reflexión de Nicolás Córdova luego del triunfo de la Roja ante Rusia que le generó ruido a Alegría. Una que llama a tener esperanzas con el porvenir del combinado nacional, que debe abocar sus esfuerzos para llegar al Mundial 2030.

“¡Pero si él decía que está todo mal! ¿Y ahora estamos bien? ¿Porque él está a cargo?”, posteó Alegría en una de sus historias de Instagram. Esta opinión negativa del preparador físico viene desde el Mundial Sub 20, donde ya manifestó su animadversión con el talquino, quien tuvo entre los citados a uno de los jugadores que entrena con este coach: Vicente Álvarez.

Revisa el compacto del triunfo de Chile ante Rusia

¿Cuándo juega la selección chilena vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.