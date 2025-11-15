La selección chilena celebró un triunfo ante Rusia en el primer partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre en 2025. Fue un 2-0 con goles de Gonzalo Tapia, quien abrió la cuenta en el primer tiempo y de Ben Brereton, quien aprovechó una presión alta para dar el golpe de nocaut.

Un jugador que fue destacado por Jorge Aravena parece consolidarse cada vez en la selección chilena: Fabián Hormazábal, carrilero derecho que milita en la Universidad de Chile, donde es uno de los jugadores indiscutidos y muy relevantes.

Pues bien, luego de esta victoria, el Fabi sacó la voz en declaraciones captadas por nuestro enviado a Sochi, Kenotrotamundos Skechers Fútbol. “Estoy muy contento, creo que es una experiencia muy linda poder venir a jugar estos partidos acá. Intentamos hacerlo bien”, dijo el ex O’Higgins y Deportes La Serena.

Fabián Hormazábal en acción por la selección chilena en el fallido ciclo de la Roja en las Eliminatorias 2026. (Andrés Piña/Photosport).

Luego de eso, detalló las claves que tuvo el equipo dirigido por Nicolás Córdova en el primero de los dos amistosos que jugará en suelo ruso. “Defensivamente hicimos un partido muy bueno. Y ofensivamente fuimos muy contundentes con las ocasiones que creamos. Logramos dos goles”, expuso Hormazábal.

Algo que refrendó en su reflexión posterior. “El partido pasó por nuestra solidez defensiva. Lo hicimos muy bien ahí”, aseguró el Fabi, quien estuvo en la zaga junto a Gabriel Suazo y una línea de tres defensores centrales: Iván Román, Benjamín Kuscevic y Guillermo Maripán, quienes custodiaron la portería de Lawrence Vigouroux.

Revisa el compacto del triunfo de la selección chilena ante Rusia

¿Cuándo juega la selección chilena vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.