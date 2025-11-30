Universidad de Chile tendrá un trascendental partido este martes, cuando tenga que recibir a Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

Los azules saben que están obligados a ganar para seguir en la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026, por lo que es clave la formación que pueda presentar el técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, hay importantes dudas por los lesionados que dejó el último partido, donde se ha trabajado toda la semana en recuperara a dos titulares que son clave.

Se trata de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, quienes dejaron la cancha del estadio El Teniente con molestias físicas, pero que ya hay un adelanto para saber si podrán estar ante el campeón del fútbol chileno.

Fabián Hormazábal salió lesionado en el primer tiempo del último partido de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Serán baja Hormazábal y Guerrero en la U?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes revelaron información importantísima desde la interna de Universidad de Chile, con detalles de los lesionados del plantel azul.

“Respecto al caso de Hormazábal, el medio pudo averiguar que los esfuerzos en el Centro Deportivo Azul están puestos en que llegue al duelo ante Coquimbo Unido”, explican.

Por lo mismo, el entrenamiento del lunes será clave para saber si el técnico Gustavo Álvarez lo considera dentro de los titulares para enfrentar el martes a los piratas.

Situación muy diferente a la de Guerrero, donde “el golpe sufrido en su pierna izquierda lo tiene más fuera que dentro de los citados ante los piratas”.

“La situación de Guerrero es opuesta. Las fichas puestas en su presencia son pocas, por lo que Álvarez decidirá su disponibilidad este lunes por la tarde”, profundizan.