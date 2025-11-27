Universidad de Chile lucha por un difícil objetivo de cara al final de la temporada, que es remontar en la tabla de posiciones y quedarse con el Chile 2, que entrega boletos para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A falta de dos fechas para el final de la Liga de Primera los azules están a tres puntos de Universidad Católica, es decir, no depende de sí mismos para conseguir el cupo internacional.

El próximo partido de la U será muy duro, porque se mide ante el campeón Coquimbo Unido, partido que fue analizado por Maximiliano Guerrero.

“Serán partidos difíciles, son dos rivales fuertes sobre todo Coquimbo, que lo viene haciendo de buena forma y por otro lado Iquique se juega todo. Será difícil y tenemos que afrontarlo como todo el año generando juego ofensivo, saliendo a buscar el resultado cueste lo que cueste”, explicó.

ver también Maximiliano Guerrero cuenta la verdad sobre su lesión en U de Chile: “Espero llegar al martes”

Maxi Guerrero habló de su futuro en la U

El puntero derecho tiene contrato con Azul Azul hasta finales de 2026, sin embargo, reveló que están trabajando en extender el vínculo.

Además, el formado en Deportes La Serena dijo que espera seguir en la U, aunque no mira con malos ojos tener una chance de jugar en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

“Sí, la verdad es que estamos en conversaciones con mi representante (Vibra), queremos renovar y si se da la posibilidad del extranjero seria genial, es lo que uno siempre sueña y el objetivo que se traza en la carrera. (Me siento) Feliz, ojalá se de la renovación que es importante, estoy a la espera de eso”, explicó.

Maxi Guerrero habló de su futuro. Foto: Andres Pina/Photosport

Maximiliano Guerrero ha sido titular en la U cuando estuvo a plenitud física y su nombre ya sonó en algunos equipos argentinos.

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje con olor a despedida a Gustavo Álvarez en U de Chile: “Me deja muchas enseñanzas”

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido se jugará este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.