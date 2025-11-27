Universidad de Chile está aprovechando la semana para recuperar a sus lesionados, en la previa del trascendental compromiso ante Coquimbo Unido, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Uno de ellos es Maximiliano Guerrero, quien terminó con un desgarro por contusión en el duelo ante O’Higgins, lo que le provocó un hematoma que lo tuvo con mucho dolor.

En ese sentido, el jugador tuvo que salir de la cancha en el estadio El Teniente, pero tiene confianza en poder recuperarse rápidamente y estar con sus compañeros.

Por lo mismo, él mismo confirmó que todavía no está completamente descartado y que es una situación que van revisando en el día a día con el cuerpo médico de la U.

Maximiliano Guerrero marcó el gol del triunfo ante O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Maximiliano Guerrero es baja contra Coquimbo Unido?

Maximiliano Guerrero habló con la conferencia de prensa previo al duelo contra Coquimbo Unido, donde confirmó su lesión aunque asegura que tiene esperanza en poder estar el martes en el Estadio Nacional.

“La verdad que me hice exámenes y tengo desgarro por contusión. Vamos ir viendo día a día para saber si puedo llegar para el martes”, confirmó el propio jugador.

“Me venía sintiendo bien, termino el año de buena forma, hice un gol el otro día y me deja contento, porque lo venía buscando de hace tiempo, pero tengo confianza para el termino de campeonato”, detalló.

En ese sentido, también reveló que algunos lesionados de la U también están en su misma situación, donde el fin de semana se resolverá si podrán estar presentes ante el campeón del fútbol chileno.

“Lucas Assadi trabaja en su recuperación, lo veo bien, creo que le queda tiempo, pero mejora en el día a día. Fabián Hormazábal también van viendo día a día si llega, pero esperemos que todos puedan estar para sumar al grupo”, cerró.

