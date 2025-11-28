Universidad de Chile sufrió un rechazo de último momento para su localía en el Estadio Nacional. Por esta razón, tendrán que jugar en Santa Laura ante Coquimbo Unido.

El Romántico Viajero tenía todo preparado para despedir su temporada como local en Ñuñoa, donde históricamente ha hecho como dueño de casa. Sin embargo, el duelo fue cambiado de recinto y de horario de forma inesperada, causando molestia en los hinchas.

Los responsables del rechazo a U. de Chile

Debido a la realización de la Teletón durante este fin de semana en el Estadio Nacional, es que Universidad de Chile había cambiado su partido para el martes 2 de diciembre. Sin embargo, desde el IND decidieron no facilitar el reducto de Ñuñoa.

Por lo anterior, el León tendrá que jugar en el Estadio Santa Laura con un aforo de 18.000 mil personas. Además, el partido fue adelantado desde las 20:00 horas a las 18:00 horas, complicando a los hinchas considerando que el duelo es en un día laboral.

Los seguidores del Romántico Viajero quedaron muy molestos con la situación. Gonzalo Fouillioux habló de la situación y reveló quién está detrás de esta llamativa decisión, cuando se supone que ya estaba todo listo para que la U jugara en el Estadio Nacional.

“El Ministerio del Deporte no quiso pasar el estadio, no se conocen las razones“, comentó el periodista en el programa “Balong Radio”. Desde el organismo que dirige Jaime Pizarro no se han referido al hecho que inquieta en los Azules.

U. de Chile ha tenido buenos resultados jugando en Santa Laura. Imagen: Photosport

Universidad de Chile se medirá ante Coquimbo Unido este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura. Los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren seguir en zona de Copa Libertadores y de paso, cortar los 16 triunfos seguidos de los Piratas.