¿Era para sanción? Polémica tarjeta deja a Fernando Zampedri fuera de partido clave la UC

Universidad Católica rescató un importante empate en su visita a Huachipato y se acerca al Chile 2. El cuadro de Daniel Garnero igualó sin goles ante los acereros y se ubica como único escolta de Coquimbo con 55 unidades.

Los cruzados sacaron cuatro puntos de ventaja sobre la U y cinco a O’Higgins. Equipos que todavía tienen que disputar sus respectivos partidos ante Coquimbo y Unión Española.

ver también La UC empata con Huachipato y se mantiene en llamas la lucha por el Chile 2 con la U

El tema es que la UC perdió a un importante referente para el último partido de la temporada. Esto por una polémica tarjeta sobre Fernando Zampedri y que por acumulación lo deja sin opciones de jugar ante Unión La Calera el próximo fin de semana en el Estadio Claro Arena.

La polémica tarjeta a Fernando Zampedri

Todo se registró en el minuto 32. La UC intentó superar el arco de Rodrigo Odriozola, pero la defensa de Huachipato evitó el peligro. Maicol León recuperó la pelota y comenzaba la respuesta de los locales. Pero en ese momento Zampedri fue la cruce del defensa.

Zampedri vio la amarilla en el 32′ y se pierde últimafecha.

El tema es que en su intento por recuperar el balón, sacó la peor parte y recibió un patadón de su rival acerero. Sin embargo, el árbitro Cristian Galaz no tuvo dudas y de inmediato amonestó al “Toro”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Cinco partidos en simultáneo! ANFP revela la programación de la última fecha del torneo 2025

Tarjeta que desató los reclamos desde la banca cruzada ya que con la amarilla el nacido en Chajarí se pierde el último partido de la temporada. Cabe consignar que el VAR no puede intervenir cuando se trata de tarjetas amarillas. Por lo que ahora la UC debe definir si apelará a la sanción para así tener a su máximo referente la próxima semana en el encuentro del 6 de diciembre ante Calera.

Por está entrada, Fernando Zampedri recibió amarilla y quedó suspendido para la última fecha ante Calera

Los cruzados depende de sí mismos para asegurar la fase de grupos para la Copa Libertadores del 2026. Por lo que será fundamental tener a su máximo goleador en cancha.

Publicidad