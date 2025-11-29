Como todos los años, el deporte se hace presente en ayuda de la Teletón 2025, evento que se está desarrollando este 28 y 29 de noviembre en nuestro país. Y varias camisetas están siendo sorteadas para quienes hagan su donación a esta importante cruzada nacional.
En la página oficial de la Lucatón está disponible el amplio catálogo de camisetas del fútbol chileno, balones, banderas y guantes. Por cada donación de $1.000 pesos, y con la muestra de un comprobante, hay una nueva oportunidad de quedarse con estos premios.
Entre los productos que se sortearán hay una camiseta de Charles Aránguiz (firmada por todo el plantel de U. de Chile), una camiseta de Arturo Vidal (firmada por los jugadores de Colo Colo) y una camiseta de Fernando Zampedri (firmada por todo el plantel de U. Católica).
Además, donaron sus camisetas Bruno Barticciotto (Santos Laguna), Joaquín Larrivey (Deportes Concepción), y las jugadoras Yanara Aedo (Colo Colo femenino) y Daniela Zamora (U. de Chile femenino). A eso se suman los uniformes de Audax Italiano, Unión Española, Deportes Puerto Montt, Huachipato, Everton, O’Higgins y Deportes Limache.
Camisetas de Vidal, Aránguiz, Zampedri y más: cómo participar en la Lucatón de la Teletón
La oferta de premios deportivos por donar a la Teletón continúa con una camiseta de Los Cóndores, zapatos firmados por Chupete Suazo, una pelota de fútbol autografiada por Iván Zamorano y hasta una polera de Ignacio “Jaula” Bahamondes, también con su firma.
¿Cómo participar? Debes ingresar al sitio de Lucatón, elegir tu producto favorito y subir el comprobante de tu donación al 24.500-3. Por cada mil pesos, aumentan las posibilidades de ganar. El sorteo de los premios se realizará el 3 de diciembre, según confirman en la misma web.