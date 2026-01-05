Arrancó oficialmente la Kings League World Cup 2026, el llamativo torneo de fútbol 7 que mezcla espectáculo y reglas fuera de lo común, y que es comandado por el ex Barcelona Gerard Piqué.

La cita planetaria reúne a 20 selecciones de distintos rincones del mundo, con potencias como Brasil, Argentina, España, México, Países Bajos, Italia, Japón, Alemania y, por supuesto, Chile.

La Roja dirá presente con un liderazgo de peso, ya que Arturo Vidal y el streamer Cristóbal Álvarez (Shelao) fueron designados como capitanes del equipo nacional.

¿Cómo se juega la Kings League?

En este contexto, es que la organización ya definió el camino del combinado chileno en el torneo. Chile integra el Grupo A, donde se midió con Países Bajos, elenco que tendrá como gran referente al ex Real Madrid Wesley Sneijder, además de Marruecos y Colombia, con James Rodríguez como líder.

Todo esto, con nombres nacionales destacados como Mathías Vidangossy y Matías Donoso, ilusionando a La Roja con dar que hablar en el certamen.

El formato del torneo establece que el primero de cada grupo (cinco selecciones en total) clasifica directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos de cada zona, junto al mejor tercero, disputarán la ronda denominada “Last Chance”, instancia que entregará los tres cupos restantes a cuartos de final.

La Kings League World Cup 2026 se disputará entre el sábado 3 y el viernes 17 de enero en Brasil, y podrá ser seguida en Chile a través de las distintas señales de Canal 13.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao