U. Católica empató con Huachipato y sumó un punto valioso en la fecha 29 de la Liga de Primera. Los cruzados siguen dependiendo de sí mismos para clasificar directo a la Copa Libertadores y lo harán si ganan su último partido. Eso sí, no contarán con Fernando Zampedri.

Hubo una gran polémica en Talcahuano cuando el Toro fue amonestado a los 32′ después de un cruce con Maicol León, donde sacó la peor parte. Todos en la UC le protestaron al árbitro Cristián Galaz, mientras las imágenes mostraban que el delantero recibió contacto primero.

La polémica tarjeta amarilla no solo lo condicionaba para el resto del partido, sino que lo dejó suspendido para la próxima y última fecha contra Unión La Calera. Con esto, el Toro se pierde el duelo más importante del año para los cruzados, que necesitan ganar para ser el Chile 2.

Y los reclamos se sintieron hasta en su casa, donde su esposa, Fernanda Benavidez, incendió redes sociales. “Cuando se equivocan y es expulsión los llama el VAR. ¿Y cuando no? ¿Hay que bancarse los errores? Un desastre. ¡Amarilla por recibir falta!“, dijo.

“Es amarillero mi Zampe, ¡pero en esta no tuvo nada que ver!“, protestó también Fernanda Benavidez, la esposa de Fernando Zampedri.

Seguramente, U. Católica tome las imágenes de la controversia y apele la tarjeta amarilla que deja suspendido al goleador cruzado. Habrá que ver qué dice el Tribunal de Disciplina y si lo perdona para el partido contra Unión La Calera del próximo sábado 6 de diciembre.