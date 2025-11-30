Es tendencia:
Colo Colo

¿Misión imposible? Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana

El cuadro albo complicó sus chances de acceder al torneo continental tras perder ante Cobresal en El Salvador.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo se complicó tras perder ante Cobresal.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo se complicó tras perder ante Cobresal.

Una final tuvo Colo Colo este viernes ante Cobresal por la Liga de Primera, y como ha pasado durante todo el año, perdió aquel partido clave.

El Cacique fue un verdadero desastre en el estadio El Cobre de El Salvador, donde se inclinó por un claro 3-0 y de paso hipotecó sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Si el equipo de Fernando Ortiz le ganaba a Cobresal, prácticamente clasificaba al torneo internacional, pero como fracasó, depende de un milagro para meterse en el certamen que organiza la Conmebol.

Mientras los defensores de Colo Colo fueron un desastre, Maxi Falcón gana su primer título con Inter Miami

Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana

Colo Colo ahora no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana, porque está pendiente de lo que haga Audax Italiano y Cobresal.

Los itálicos se miden este lunes desde las 20:00 horas a Ñublense, y si llegan a ganar, le sacan cinco puntos de ventaja al Cacique y sería imposible que los igualen.

De esta manera, Colo Colo requiere que Audax Italiano no le gane a los Diablos Rojos (empate o pierda), porque en la última fecha se miden entre sí y una victoria alba los pondrá por sobre los verdes en la tabla de posiciones.

Colo Colo depende de lo que haga Audax Italiano. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Si Audax supera a Ñublense, el elenco Popular pondrá su mirada en lo que haga Cobresal, que tendrá que perder en la última fecha ante el propio equipo chillanejo como visita y los pupilos de Fernando Ortiz deben vencer a Audax, para igualar a los mineros en 47 puntos, pero superarlos por diferencia de goles.

En resumen, Colo Colo depende de lo que haga Audax Italiano y Ñublense, para así tener chances de meterse en la Copa Sudamericana.

Goleador de Cobresal revela “trampa” para vencer a Colo Colo: “Es para sacar ventaja”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

