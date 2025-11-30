¿Misión imposible? Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana

Una final tuvo Colo Colo este viernes ante Cobresal por la Liga de Primera, y como ha pasado durante todo el año, perdió aquel partido clave.
El Cacique fue un verdadero desastre en el estadio El Cobre de El Salvador, donde se inclinó por un claro 3-0 y de paso hipotecó sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
Si el equipo de Fernando Ortiz le ganaba a Cobresal, prácticamente clasificaba al torneo internacional, pero como fracasó, depende de un milagro para meterse en el certamen que organiza la Conmebol.
Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana
Colo Colo ahora no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana, porque está pendiente de lo que haga Audax Italiano y Cobresal.
Los itálicos se miden este lunes desde las 20:00 horas a Ñublense, y si llegan a ganar, le sacan cinco puntos de ventaja al Cacique y sería imposible que los igualen.
De esta manera, Colo Colo requiere que Audax Italiano no le gane a los Diablos Rojos (empate o pierda), porque en la última fecha se miden entre sí y una victoria alba los pondrá por sobre los verdes en la tabla de posiciones.
Colo Colo depende de lo que haga Audax Italiano. Foto: Felipe Zanca/Photosport
Si Audax supera a Ñublense, el elenco Popular pondrá su mirada en lo que haga Cobresal, que tendrá que perder en la última fecha ante el propio equipo chillanejo como visita y los pupilos de Fernando Ortiz deben vencer a Audax, para igualar a los mineros en 47 puntos, pero superarlos por diferencia de goles.
En resumen, Colo Colo depende de lo que haga Audax Italiano y Ñublense, para así tener chances de meterse en la Copa Sudamericana.
