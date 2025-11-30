Mientras los defensores de Colo Colo fueron un desastre, Maxi Falcón gana su primer título con Inter Miami

Un verdadera papelón vivió Colo Colo el pasado viernes en El Salvador, donde Cobresal le dio un paseo con un 3-0 que lo deja colgando en la pelea por meterse a la Copa Sudamericana.

Los Mineros se aprovecharon de los horrores defensivos del cuadro albo y ganaron con comodidad, para así dejar al Cacique en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

Tal como en gran parte de la temporada, los defensores de Colo Colo jugaron muy mal, de hecho, Emiliano Amor regaló el primer gol a César Munder y los hinchas colocolinos extrañan cada día más a Maximiliano Falcón.

Peluca Falcón a la final de la MLS con Inter Miami

Peluca Falcón abandonó Colo Colo para jugar en Inter de Miami de la MLS y ganó su primer título con el cuadro de Lionel Messi.

Mientras los albos lloran, el uruguayo sonríe, porque este sábado su equipo se proclamó campeón de la Conferencia Este del certamen de Estados Unidos, tras vencer en la final de su división a New York City por 5-1.

Maximiliano Falcón es titular en Inter Miami. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Maxi Falcón, como toda la temporada, fue titular y figura en la clara victoria del cuadro rosado, que tuvo en el argentino Tadeo Allende como la gran figura con un triplete.

Inter Miami buscará ser el campeón de la MLS, cuando se mida en la final ante Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre a partir de las 16:30 horas de Chile.