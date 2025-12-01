¿Aníbal Mosa prepara el maletín? El equipo al que Colo Colo le ruega para clasificar a la Sudamericana

Colo Colo tenía todo servido para clasificar con una fecha de anticipación a la Copa Sudamericana, porque si le ganaba a Cobresal abrochaba el cupo, pero perdió de forma abultada por 3-0 en El Salvador.

El equipo de Fernando Ortiz fue un fantasma en la altitud de El Cobre, donde el equipo jugó muy mal e hipotecó sus chances de clasificar al certamen continental, porque ahora no depende de sí mismo.

Colo Colo necesita de una serie de resultados y de un equipo que no se juega nada en las últimas fechas. ¿El equipo que preside Aníbal Mosa prepara maletín?

Colo Colo le ruega a Ñublense para clasificar a la Copa Sudamericana

Colo Colo tiene que ganarle a Audax Italiano en la última fecha y esperar un par de resultados, para recién abrochar su cupo en la Copa Sudamericana.

Hay un equipo que no se juega nada y que aparece como el potencial “amigo” del Cacique en el cierre del torneo. Estamos hablando de Ñublense, que se mide ante los dos rivales con los que el cuadro albo lucha el boleto internacional.

Este lunes el equipo de Ronald Fuentes se mide ante Audax en La Florida. Acá el elenco Popular necesita que no ganen los verdes, para que quede a tiro de cañón y lo pueda igualar en la última fecha en el partido que tienen mano a mano.

Colo Colo depende de lo que haga Ñublense. Foto: Mauricio Ulloa/Photosport

Si los itálicos le ganan a Ñublense se clasifican a la Copa Sudamericana y le resta una opción mínima al Cacique para acceder al torneo de la Conmebol. Requiere que el propio conjunto de Chillán le gane en su casa a Cobresal en la última fecha y que ellos venzan a Audax en el Monumental.

Un dato que no le gusta para nada al cuadro de Fernando Ortiz es que Ñublense no gana un partido en el torneo nacional desde el lejano 24 de agosto, cuando derrotó a Iquique por 2-0 de visita.

Colo Colo no depende de sí mismo y le ruega a Ñublense de una gran ayuda en el tramo final de la Liga de Primera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera