Colo Colo sigue procesando lo que fue su pésima presentación ante Cobresal el pasado viernes. El Cacique fue un desastre en su visita y terminó perdiendo por un categórico 3-0, resultado que lo tiene a detalles de quedarse sin copas internacionales para el 2026.

Uno de los principales apuntados en esta derrota está siendo Fernando Ortiz, quien en 90 minutos en El Salvador dilapidó todo el crédito que había acumulado tras tres victorias al hilo en los últimos partidos.

Y es que esta dura derrota dejó a los albos colgando en sus aspiraciones de clasificar por lo menos a la Copa Sudamericana, algo clave para la continuidad del DT argentino. Esto fue analizado por Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura adelantó el posible futuro del trasandino.

“Ortiz sabe que gran parte de su continuidad se fue con Cobresal”

El periodista aseguró que “Fernando Ortiz no ha aportado mucho para arreglar a esta temporada 2025 Colo Colo. Hay que entrar en un periodo de reflexión. Esa imagen de Ortiz a la orilla de la cancha con cara de pocos amigos es clave, porque él sabe que gran parte de su continuidad se fue hoy”.

“Hay una mala lectura del juego en Ortiz. Voy a insistir en que a mi ese 4-1 a La Calera no me lo venda. Es un partido normal de Colo Colo cuando el rival llega medio apagado al Monumental. Le pasó con Almirón y ahora”, agregó.

Fernando Ortiz ha dirigido ocho partidos en Colo Colo con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Guarello sostuvo que “si el argumento para dejar a Ortiz es el 4-1 sobre La Calera habría que mostrar también los otros partidos en que Colo Colo hizo cuatro en el Monumental”.

“Tiene que venir un remezón de fondo en Colo Colo para el próximo año. Quedar afuera de todo no servirá de nada si sigues con estos mismos jugadores. Hay armar un equipo de nivel local para ganar el torneo y no estar pagando sueldos de 120 mil dólares”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción ante Audax Italiano el domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.

