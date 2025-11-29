Colo Colo protagonizó un papelón y fue goleado por Cobresal en su visita al norte del país, complicando su misión de clasificar a la Copa Sudamericana. Con la derrota, los albos cayeron al 8° lugar de la tabla de posiciones y se están quedando sin tickets a copas internacionales.

Ahora, el Cacique se jugará la vida en la última fecha contra Audax Italiano en el Estadio Monumental. Pero ya no depende de sí mismo para clasificar.

El duelo contra los audinos está agendado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en la Ruca. Los albos deben ganar sí o sí ese encuentro. Pero antes estará lo que hagan los audinos este lunes en su partido de la vigente fecha (contra Ñublense). También Palestino contra La Serena.

Según informó El Mercurio, el aforo autorizado para la final entre Colo Colo y Audax es de 36 mil personas. Desde Blanco y Negro querían jugar a estadio lleno, es decir, con 43 mil personas, pero ese número no fue autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Colo Colo recibirá a Audax Italiano con 36 mil personas en el Monumental | Photosport

ver también La única buena noticia que celebra Colo Colo tras la derrota contra Cobresal

A la venta las entradas para Colo Colo vs Audax Italiano

Lo cierto es que Colo Colo ya inició la venta de entradas para la final que vivirá ante Audax Italiano. Este viernes, comenzó la preventa para accionistas, abonados y socios del CSD Colo Colo. La venta general comienza este sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas.

Los precios son los siguientes: