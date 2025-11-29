Colo Colo viajó al norte del país con toda la ilusión de confirmar su clasificación a Copa Sudamericana, pero Cobresal se hizo fuerte en su casa y goleó a los albos en la fecha 29 de la Liga de Primera. El Cacique ya no depende de sí mismo para ir a una copa internacional en 2026.

El equipo de Fernando Ortiz cayó al octavo lugar de la tabla de posiciones, fuera de clasificación internacional, con 44 puntos. Los legionarios escalaron hasta el 5° puesto con 47. Ahora, Colo Colo tiene que sacar la calculadora de cara a la última fecha, donde enfrenta a Audax Italiano.

Claramente, la derrota estaba fuera de los planes y fue un durísimo golpe para el plantel. Prueba de eso fue lo que expuso Dale Albo en las últimas horas: que los jugadores llegaron a la zona de vestuarios sin emitir una sola palabra entre sí y que un silencio sepulcral invadió el camarín.

Más tarde, los jugadores también se quedaron en silencio en su salida del estadio. Solo Emiliano Amor habló, haciendo una autocrítica por su error en el primer gol de Cobresal. “Tengo mucha bronca porque obviamente está a la vista que viene de una pifia mía“, lamentó.

Los únicos que hablaron en Colo Colo: Emiliano Amor y Fernando Ortiz

Por su lado, Fernando Ortiz tuvo que hablar en conferencia de prensa. “Muchas imprecisiones. Nunca le agarramos a la idea de la pelota cuando vuela en la altura, pequeños y grandes errores que cuestan caro. Nunca estuvimos metidos en el encuentro“, dijo.

“De nuevo volvemos a no depender de nosotros. A esperar qué sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos el poder estar en la última fecha en casa para poder clasificar a copa internacional”, complementó el DT.