Este viernes inició la fecha 29 de la Liga de Primera con un duelo que prometía ser una final para Colo Colo y el local, Cobresal, en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Y vaya que fue tomado así por los ‘mineros’, que desde los primeros minutos mostraron contundencia ante una débil defensa alba, ampliamente superada, y terminaron imponiéndose por un inapelable 3-0.

En el primer tiempo, César Munder, fue la gran figura del conjunto de El Salvador y lo confirmó a los 11 minutos, cuando aprovechó un error en la zaga alba por parte de Emiliano Amor para abrir el marcador del encuentro.

Cuando nos acercábamos al final del primer tiempo, a los 43’ y tras algunas leves llegadas de Colo Colo, fue el turno de Diego Coelho, quien minutos antes desaprovechó una gran mano a mano ante De Paul, el que conectó un gran centro de Henríquez para anotar el 2-0 con el cual Cobresal se fue al descanso.

Si bien se pensó que Colo Colo saldría con otra actitud -y para ello Fernando Ortiz realizó cambios con los ingresos de Salomón Rodríguez y Leandro Hernández-, la reacción del elenco ‘Popular’ duró poco. A los 50’, César Munder selló su actuación estelar con un verdadero golazo desde fuera del área que sorprendió incluso a Fernando De Paul, decretando así el contundente 3-0 final.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

con el trinufo contundente de Cobresal sobre Colo Colo, los ‘mineros’ llegaron a 47 puntos en la tabla y dejan a Colo Colo en el 8° lugar, fuera de puestos de torneo internacional.

