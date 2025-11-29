Cuatro chilenos militan en Independiente de Avellaneda. El Rojo se ha transformado en una embajada de nuestro país en Argentina, pero el número de compatriotas podría cambiar.

Felipe Loyola es uno de los que puede dejar definitivamente Avellaneda. El jugador chileno ha sido sondeado desde clubes europeos, siendo el Bayern Münich el principal interesado.

Pese a ello, su salida del club no aconteció en su debido momento y su rendimiento se vio profundamente perjudicado. Esta sería una oportunidad perfecta para dejar Independiente.

Gustavo Quinteros se refiere a la salida de Loyola

Entrevistado por ESPN Argentina, el DT de Independiente de Avellaneda, Gustavo Quinteros, se refirió a cómo estará armado su equipo para la próxima temporada. En ese sentido, el ex técnico de Colo Colo no quiso decir qué jugador debería quedarse fijo en la escuadra, sino, más bien, quienes deberían partir.

“Te lo planteo así: Kevin Lomónaco y Felipe Loyola son dos jugadores que deberían partir. Estamos buscando gente en sus puestos”, señaló el ex técnico del Cacique.

Esto abre las posibilidades de Felipe Loyola para partir, posiblemente, al fútbol europeo. Por el momento, eso sí, no hay información oficial que lo avale y sólo se cuenta con la estipulación del técnico.

¿En cuánto está avaluado Felipe Loyola?

El chileno fue tasado como uno de los jugadores más caros de Argentina. El Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES, le otorgó un valor de 9,84 millones de euros.