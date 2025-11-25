Uno de los equipos que puso su nombre en los cuartos de final del Torneo de Clausura argentino es Boca Juniors, que eliminó a Talleres de Córdoba.

El cuadro Xeneize derrotó por 2-0 al cuadro cordobés y ahora se medirá con Argentinos Juniors en la búsqueda de semifinales.

Uno de los titulares indiscutidos en Boca es el volante ofensivo chileno Carlos Palacios, quien es fijo en el esquema de Claudio Úbeda.

ver también Mariano Closs lanza duras críticas contra Carlos Palacios en Boca Jrs: “es raro…”

El impresionante precio de mercado de Carlos Palacios

Carlos Palacios ha sido muy regular con la camiseta de Boca y suma un total de 34 partidos, con tres goles y cuatro asistencias.

El momento de la Joya genera que aparezca en el ranking elaborado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES por su sigla en inglés), donde ubica a los jugadores de mayor valor del fútbol argentino.

Los jugadores mejor evaluados de Argentina, con Palacios y Loyola.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios es uno de los jugadores top en el escalafón creado por el centro de estudios, ya que asegura que el ex Colo Colo está evaluado en 12.2 millones de euros, un dineral.

Boca pagó cerca de 4.7 millones de euros por el 100% del pase del volante chileno, que ahora hace crecer su valor.