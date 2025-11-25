Tras un comienzo con bastantes dudas y críticas, Boca Juniors por fin está logrando tener regularidad en el juego y sobre todo en los resultados, lo que le permitió no solo clasificarse a la postemporada de la Liga de Argentina en el primer lugar del grupo A, también derrotar a Talleres por 2-0 por los octavos de final.

Pero lo cierto es que la exigencia en el cuadro Xeneize no cesa y a pesar del triunfo ante los cordobeses, las críticas están a la orden del día y uno de los apuntados es el ex Colo Colo, Carlos Palacios.

Es en ese contexto donde el conductor y también relator deportivo, Mariano Closs, lanzó duras críticas al chileno por su rendimiento, eso a pesar de que Boca Juniors acumula cinco partidos al hilo sumando de a tres y es uno de los principales candidatos a quedarse con el torneo de clausura 2025.

Mariano Closs tilda de ‘raro’ a Carlos Palacios en Boca Jrs:

A pesar del triunfo ante Talleres, las críticas al chileno no tienen respiro en Argentina y una de las palabras que más se repiten es la de que pasa “desapercibido” en los partidos, fue en ese sentido donde Closs cuestionó la titularidad del ex Unión Española e Internacional de Brasil, calificándolo como “titular raro” dentro del plantel Xeneize.

Fue en el programa F12 de ESPN donde el reconocido relator deportivo señaló sobre el chileno que: “Es un titular raro Palacios. Es un chico que pasa inadvertido” , palabras que se suman a las duras opiniones de otros comentaristas e hinchas xeneizes en redes sociales contra la ‘joya‘.

De todas formas, el mediocampista chileno es un jugador fijo para el entrenador, Claudio Úbeda, y desde Argentina adelantan que seguirá en la formación inicial en el corto plazo.

A pesar de las críticas, Palacios es fijo para el DT de Boca, Claudio Ubeda. (Foto: Rodrigo Valle/Getty Images)

El próximo desafío de Boca Juniors y Carlos Palacios:

Boca de Palacios y Williams Alarcón volverán a la acción el próximo fin de semana cuando enfrente por los cuartos de final de la Liga de Argentina a Argentinos Jrs, duelo con fecha y horario a confirmar (sábado 29 o domingo 30 de noviembre).