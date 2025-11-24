Después de meses muy complicados, el trabajo en silencio le está dando buenos resultados a Carlos Palacios. La Joya pasó del amor al odio y nuevamente al amor con los hinchas de Boca Juniors, siendo clave este fin de semana para avanzar a los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina.

Este domingo los Xeneizes lograron un importante triunfo por 2 a 0 ante Talleres, con el que sellaron los boletos a la próxima ronda. Sin embargo, más allá, hubo una situación que tuvo al ex Colo Colo como protagonista y saca aplausos de los hinchas.

Cuando su equipo estaba en ventaja y la T tuvo el empate desde el punto penal, el chileno sorprendió a todos con un gesto clave. ¿La razón? Le “dijo” al arquero Agustín Marchesín dónde le iban a definir.

Carlos Palacios le adivina el penal a Talleres y ayuda a Boca Juniors

Carlos Palacios le ha dado la vuelta a las cosas en Boca Juniors y, después de haber sido duramente criticado, ahora disfruta. La Joya se las arregló para volver a ganarse el corazón de los hinchas del Xeneize y así lo dejó claro este domingo en el choque con Talleres.

Carlos Palacios fue un héroe anónimo en Boca Juniors. Foto: Getty Images.

Tras ponerse en ventaja en los 28′ minutos con gol de Miguel Merentiel, el gigante argentino estuvo a nada de irse al descanso empatado. Un penal a favor de la T antes del entretiempo instaló el suspenso en La Bombonera, pero nadie pensó en lo que iba a pasar.

El remate de Mateo Cáceres fue contenido por el arquero Agustín Marchesín. Hasta ahí todo parecía normal, pero horas más tardes la propia Liga Profesional Argentina compartió una imagen que reveló que el responsable de la atajada fue Carlos Palacios.

¿Pero cómo es esto posible? El registro reveló que fue la Joya quien le avisó desde lejos al portero el lugar en el que le rematarían el penal, lo que de inmediato se viralizó en redes sociales y elevó al chileno como una de las figuras.

La jugada terminó siendo clave, ya que el cuadro trasandino se fue al descanso con la ventaja en el marcador. Ya en el segundo tiempo, nuevamente Miguel Merentiel apareció para sellar el 2 a 0 que les dio la clasificación a la próxima ronda.

Carlos Palacios logra ser figura de una forma inesperada y se transformó en un hombre vital para que Boca Juniors sueñe con el título. La Joya disfruta de su buen momento al otro lado de la cordillera, ahora en silencio y respondiendo donde vale: en la cancha.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Con su actuación ante Talleres, Carlos Palacios llegó a los 34 partidos oficiales con Boca Juniors en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.561 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors?

Carlos Palacios y Boca Juniors se metieron en los cuartos de final de l Liga Profesional Argentina, donde ya tienen rival. El próximo domingo 30 de noviembre con horario por definir los Xeneizes reciben a Argentinos Juniors en La Bombonera.