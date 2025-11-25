Lucas Cepeda sabe que Colo Colo encadenó tres partidos ganados en fila, algo que costó mucho conseguir. También está consciente del dominio total que tuvieron los albos en la goleada ante Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Es más, fue el propio Cepeda quien inició el camino de ese triunfo con un golazo: un potente tiro suyo de zurda dejó inmóvil al golero Jorge Peña, quien sólo atinó a quedar como espectador privilegiado de esa conquista. “El partido fue nuestro de principio a fin”, describió el formado en Santiago Wanderers.

Añadió que “cada ocho minutos hicimos los goles, reflejamos el trabajo que venimos haciendo en los partidos”. También tiene razón, pues el Cacique tuvo una ráfaga de tantos a los Cementeros. El primero fue suyo. Los otros dos, del argentino Javier Correa y de Víctor Felipe Méndez.

Así celebró Lucas Cepeda el golazo ante La Calera. (Diego Martin/Photosport).

Pero también hubo tiempo para hablar del feedback que Cepeda saca de cada juego que disputa. Reconoció que no es una práctica que suela hacer. “La verdad no los miro, pero sí los ve mi mamá. Me dice cómo anduve, cómo jugué y cómo tengo que mejorar”, dijo el “32”.

“Todas esas cosas. Es demasiado crítica, casi nunca me coloca un 7 en la mayoría de los partidos”, manifestó Lucas Cepeda. Seguramente tuvo esa retroalimentación en sus inicios con el Decano. Y la tiene también cuando defiende a la selección chilena.

Lucas Cepeda y los partidos finales de Colo Colo: “Estoy enfocado en seguir mi racha”

Lucas Cepeda sabe perfectamente que Colo Colo tiene dos partidos fundamentales en el desenlace de la Liga de Primera 2025. “Tenemos una final el viernes, si ganamos nos metemos al tiro en la Copa Sudamericana”, dijo el oriundo de Placilla.

Se refiere a la visita que tendrán los albos a El Salvador para medirse a Cobresal, un rival directo por ese cupo internacional. También a la última jornada, que será frente al Audax Italiano en el estadio Monumental. “Estoy enfocado en poder convertir y seguir una racha”, lanzó Cepeda en la sala de prensa de Pedrero.

Así celebró Lucas Cepeda con Mauricio Isla su golazo ante los Cementeros. (Diego Martin/Photosport).

“Hace mucho tiempo que no hago dos goles seguidos. Me encantaría poder hacerlo para ayudar al equipo a traernos tres puntos desde El Salvador”, sentenció el extremo zurdo, quien parece tener mucha confianza para afrontar los últimos dos desafíos albos en esta campaña.

Está en lo cierto: no consigue dos tantos en fila desde abril del año pasado. En primer término, le anotó a Everton un golazo el 30 de marzo. Y el 4 del mes siguiente, le marcó a Cerro Porteño por la fase grupal de la Copa Libertadores 2024, que tuvo al Cacique eliminado en los cuartos de final a manos de River Plate.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo se ubica en el 7° puesto de la tabla en la Liga de Primera al cabo de 28 fechas disputadas. Quedan dos partidos para cerrar el certamen.

