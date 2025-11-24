Colo Colo brindó una gran presentación en estadio Monumental ante Unión La Calera, al vencer por 4-1. Encuentro en el que hubo una figura importante en los albos: el extremo Lucas Cepeda.

Seguramente está viviendo sus últimos días en el Monumental, pues dará el salto al extranjero gracias al rendimiento que ha exhibido en Macul en las dos últimas temporadas. Y eso bien lo saben los hinchas.

Hincha peruano queda feliz con Cepeda

Uno de los que vibró con lo que hizo Cepegol en Monumental fue un fanático peruano, que llegó con la camiseta de Alianza Lima y habló con Redgol una vez terminado el partido.

“Vengo desde Lima a ver a Colo Colo. Tenía que verlo. Fue todo muy lindo, lindo el estadio, lindo el equipo”, manifestó el amante del fútbol que quedó maravillado con el ex Wanderers.

“Cepeda es un crack. Vine a verlo a él la verdad es que me voy muy contento tras haberlo visto”, confesó por el golazo que marcó en el primer tiempo y que pudieron ser dos, pues el palo le negó el segundo.

Cepeda jugó un gran partido en Colo Colo

Publicidad

Publicidad

Finalizó señalando que “fue un domingo perfecto: ganó Alianza y Colo Colo”, por lo que salió del Monumental con una gran sonrisa tras haber conocido el recinto del Popular.

ver también Tano Ortiz evade su futuro en Colo Colo para 2026: “Cometería un pecado en mi cabeza”

Cepeda ahora debe enfocarse en terminar de buena manera el año con el Cacique, pues el viernes debe enfrentar a Cobresal y luego terminar el torneo ante Audax Italiano.