Colo Colo superó a Unión La Calera y sumó tres puntos claves para instalarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Los albos hicieron su mejor partido en mucho tiempo, donde Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y hasta Salomón Rodríguez anotaron.

La mejora del equipo comienza a convencer a los hinchas sobre el trabajo de Fernando Ortiz, quien ahora depende de sí mismo para llevar al Cacique a una copa internacional, algo que parecía muy difícil en su llegada al Monumental.

Sin embargo, pese a los elogios que recibió el cuadro popular, hay algunos que siguen cuestionando algunos rendimientos en la cancha. Fue el caso de Nicolás Peric, quien apuntó contra Javier Correa en ESPN.

“Perdónenme, pero Correa tiene demasiadas oportunidades de gol para hacer uno. Yo creo que hay que exigirle más. Qué es eso de ya, la recupero, es mía, me la llevo. No, era el pase a Hernández y era gol. Hubo otra que no era enganchar, era allá (el pase)”, reprochó el exportero.

“Javier Correa toma decisiones pésimas”

“Javier Correa, en su necesidad de ratificar su nivel de goleador, hay ratos que toma decisiones pésimas“, argumentó además Nicolás Peric.

Con su anotación frente a Unión La Calera, Javier Correa alcanzó 11 goles en la Liga de Primera. Tiene el mismo registro de Sebastián Sáez, Pablo Aránguiz, Jeisson Vargas, Cecilio Waterman, Lucas Di Yorio y Diego Coelho, y cinco anotaciones menos que Fernando Zampedri, el máximo goleador.