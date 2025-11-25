Colo Colo sumó un triunfo clave contra Unión La Calera y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El equipo de Fernando Ortiz depende de sí mismo para ir al torneo internacional, algo que parecía muy difícil hace solo unas fechas de la Liga de Primera.

Por su lado, el entrenador logró convencer a sus últimos críticos con el partido que hizo el Cacique, que goleaba con seguridad a los cementeros en menos de media hora de juego. Varios jugadores mostraron una nueva cara en este encuentro, lo que ilusiona para el cierre.

Es por eso que Claudio Borghi se sube al barco de Fernando Ortiz. En ESPN, el Bichi aplaudió lo que ha hecho el entrenador y destacó que le ha sacado rendimiento a jugadores que han tenido un año difícil en 2025.

“Tomás Alarcón jugó un buen partido, Mauricio Isla jugó, a mi gusto, el mejor partido de lo que lleva en Colo Colo. Y el resto es historia. El Tano Ortiz va ganando fuerza con respecto a lo que quiere la gente, que era clasificar. Muchos decían ‘queremos copa’, pero era imposible”, partió diciendo.

Bichi Borghi se sube al barco de Fernando Ortiz en Colo Colo

“Pero a partir de su llegada, el equipo está mostrando algunos funcionamientos buenos. Los tres de al medio anduvieron muy bien“, valoró Bichi Borghi.

Ahora, Colo Colo y Fernando Ortiz se enfocan en sus dos últimas finales en la Liga de Primera. Los albos enfrentan a dos rivales directos: chocan contra Cobresal en la fecha 29 y contra Audax Italiano en la jornada 30. Ganando ambos duelos, irán a la Copa Sudamericana 2026.

